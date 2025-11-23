Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Times Higher Education Sıralamasında Önemli Başarı Elde Etti

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN), dünyanın en saygın üniversite derecelendirme organizasyonlarından birisi olan Times Higher Education (THE) tarafından gerçekleştirilen 2026 Yılı Disiplinler Arası Bilim Sıralaması'nda önemli bir başarı elde etti.

Dünyanın en prestijli yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından biri olan Times Higher Education (THE) tarafından "2026 Disiplinler Arası Bilim Sıralaması" (Interdisciplinary Science Rankings) açıklandı.

Times Higher Education (THE) 2026 Yılı Disiplinler Arası Bilim Sıralaması, üniversitelerin bilimsel araştırma kapasitesini, disiplinler arası etkileşimlerini ve akademik başarılarını ölçen bir kriter olarak büyük bir öneme sahip. Dünya genelinde 94 ülkeden 911 üniversitenin değerlendirildiği listede Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, dünya sıralamasında 601-800 bandında yer aldı. Üniversitelerin araştırma niteliğini tüm yönleriyle inceleyen THE 2026 Disiplinler Arası Bilim Sıralamasında BEUN, Türkiye'deki devlet üniversiteleri arasında ise 34-57 bandında yer aldı.

BEUN'un elde ettiği bu önemli başarısından dolayı açıklamada bulunan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer şu sözleri ifade etti:

"Dünyanın en prestijli derecelendirme kuruluşlarından biri olarak bilinen Times Higher Education kurumunun disiplinler arası faaliyetlere göre üniversiteleri sıraladığı THE 2026 Yılı Disiplinler Arası Bilim Sıralaması'nda Üniversitemizin dünya üniversiteleri ve Türkiye üniversiteleri arasında elde ettiği başarısından dolayı gurur duyuyoruz. Bu önemli başarı, üniversitemizin bilimsel çalışmalarına verdiği değerin ve ulusal camiadaki etkisinin bir göstergesidir. Disiplinler arası bilimsel araştırmalara olan katkılarımız, nitelikli akademik kadromuz ve yenilikçi fikirleriyle önemli faaliyetlere imza atan öğrencilerimizin çalışmalarıyla birlikte multidisipliner çalışmaları teşvik eden hedeflerimiz ile çözüm odaklı bilimsel üretimi teşvik etmemizin neticesidir. Elde ettiğimiz bu başarı, Üniversitemizin gelecekte daha da büyüyeceğine ve hem ulusal hem de uluslararası akademik camiada kayda değer adımlar atacağına olan inancımızı pekiştirmektedir. Bu vesileyle THE 2026 Yılı Disiplinler Arası Bilim Sıralaması'nda önemli bir başarı elde etmemize katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum." - ZONGULDAK