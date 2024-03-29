Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü İftar Programında Öğrencilerle Buluştu

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, iftarda MEDEM üyesi öğrencilerle bir araya geldi.

İftar programına Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'in yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Servet Karasu, MEDEM Müdürü Doç. Dr. Nuran Çetin ve Medeniyet Araştırmaları ve Değerler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (MEDEM) üyesi öğrenciler katıldı.

İftarın hep birlikte açılmasının ardından Rektör Özölçer, öğrencilerle bir süre sohbet ederek onların talep ve isteklerini sorarak mevcut çalışmaları hakkında bilgi aldı. Yönetim olarak öğrencilerle bir araya gelerek Ramazan'ın huzurunu paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Özölçer, "Böylesi manevi, mübarek günlerde öğrencilerimizle iftar yapıp sohbet etmek bize büyük mutluluk veriyor." dedi. - ZONGULDAK