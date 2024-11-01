Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Akademik Kadrosunu Güçlendiriyor

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN), 1'i profesör ve 3'ü doçent olmak üzere toplam 4 atamayla akademik kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Rektörlük Senato Salonu'nda düzenlenen törene BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal ile Prof. Dr. Servet Karasu, Genel Sekreter Prof. Dr. Zehra Safi Öz ile öğretim üyeleri katıldı. Tören kapsamında ataması yapılan 1 profesöre cübbesi giydirildi. 3 doçentin ise ataması gerçekleştirildi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer başkanlığında gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Toplantısı'nda konuşan BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, "Üniversitemizin akademik kadrosu her geçen gün daha da güçlenmeye emin adımlarla devam etmektedir. Akademisyenlerimizle bir yandan nitelikli bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetlerimize devam ederken diğer yandan üniversitemizi her alanda tercih edilen bir kuruma dönüştürme kararlılığını hedef ediniyoruz. Gerçekleştirdiğimiz hedefler doğrultusunda ülkemizin en köklü akademik camiaları arasında yer alarak başarı çıtamızı da her geçen gün yükseltiyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle ataması gerçekleştirilen akademisyenlerimizi tebrik ediyor, özverili çalışmalarının artarak devam edeceğine canı gönülden inanıyorum" açıklamasında bulundu.

Ataması gerçekleştirilen öğretim üyeleri ise kendilerine verdiği desteklerden dolayı Rektör Özölçer'e teşekkürlerini sundu. Tören, günün anısına binaen hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. - ZONGULDAK