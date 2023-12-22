Üye Girişi
Haberler

Zonguldak Belediyesi 'Emekliler Konağı' Hizmete Açıldı

Güncelleme:
Abone Ol

Zonguldak Belediye Kültür Merkezi'nde Emekliler Konağı hizmete girdi. Emekliler, hoşça vakit geçirebilecekleri bir ortamda çay ve kahve ikramıyla birlikte hizmet alabilecekler.

Zonguldak Belediyesi tarafından 'Emekliler Konağı' hizmete açıldı.

Zonguldak Belediye Kültür Merkezi'nde Emekliler Konağı hizmete girdi. Açılış öncesinde konuşma yapan Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, "Bu ilki, inşallah ikincisinde yine sizlerle Lavuar Alanı'nda olacak onu da inşallah beraber açarız. Sayın Valim buradaki hedefimiz, isteğimiz soğuk ve yağışlı Zonguldak günlerinde emeklerimizin, büyüklerimizin hoşça vakit geçirmesi, rahat bir ortamda çaylarını yudumlamaları, sosyal sohbet etmeleri. Sıcak bir ortam oldu" dedi.

Kurdele kesiminin ardından protokol üyeleri Emekliler Konağı'nı gezdi. Açılan tesiste emekliler çay kahve ikramının yanı sıra hoşça vakit geçirmeleri sağlanacak. Tesiste çay 2 TL, kahve 10 TL ve tost 30 TL'den satılacak. Konak, pazar günü hariç 08.30 ve 18.30 saatleri arasında hizmet verecek.

Açılışa; Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, MHP İl Başkanı Mustafa Öztürk, Türkiye Emekliler Derneği Zonguldak Şube Başkanı Hüseyin Memiş, Zonguldak Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Mustafa Sarıoğlu ve davetliler katıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Zonguldak Belediyesi Ömer Selim Alan Zonguldak Yerel Haberler Yerel Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

25 Aralık okullar tatil mi? 25 Aralık resmi tatil var mı, okullar tatil olacak mı? Arda Kardeşler kimdir? Arda Kardeşler hangi takımlı? Arda Kardeşler kaç yaşında, nereli? CANLI-GÜNCEL ALTIN FİYATLARI | Bugün Çeyrek altın ne kadar 2023? Gram ve Cumhuriyet Altını ne kadar oldu? Can Atalay tahliye oldu mu? Can Atalay tahliye edildi mi, çıkarıldı mı? Gelinim Mutfakta kim kazandı, birinci kim oldu? 22 ARALIK GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı? Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi kim? Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu mu? Kızıl Goncalar dizisine RTÜK neden inceleme başlattı? RTÜK Kızıl Goncalar dizisi kararı nedir? Damla Ersubaşı eşi kim? Mustafa Can Keser kaç yaşında, nereli? Damla Ersubaşı boşandı mı? Cevat Öncü kimdir? CHP Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cevat Öncü hayatı ve biyografisi! Asgari ücret belli oldu mu 2024? Asgari ücret açıklandı mı, ne kadar olacak? Yeni yılda asgari ücret kaç TL olacak? Damla Ersubaşı kimdir? Sihirli Annem'in Tuğçe karakteri Damla Ersubaşı kaç yaşında, nereli? Behzat Ç. Çekiç ve Gül 2. sezon 4. bölüm ne zaman? Behzat Ç. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 22 Aralık BİM Aktüel Ürünler Kataloğu! Bugün BİM'de hangi ürünler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Çankırı'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 22 Aralık Çankırı'da nerede deprem oldu? Canlı Dolar Kuru | 22 Aralık Dolar ne kadar oldu, kaç TL?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title