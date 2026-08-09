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Alaplı'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Alaplı'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde etkili olan sağanak yağış, ulaşımda aksamalara ve su baskınlarına neden oldu. Köprü ve kent merkezinde oluşan su birikintileri araç ve vatandaşlara zor anlar yaşatırken, Mollabey ve Aşağıdağ köylerindeki mevsimlik işçilerin çadır alanlarını su bastı. Yetkililer, vatandaşları ve sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

(ZONGULDAK) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde etkili olan sağanak yağış, ulaşımda aksamalara neden olurken, kent merkezinde oluşan su birikintileri araç ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. Mollabey ve Aşağıdağ köylerindeki mevsimlik işçilerin kaldığı çadır alanlarında ise su baskınları meydana geldi.

Alaplı'da öğle saatlerinde başlayan ve zaman zaman şiddetini artıran sağanak nedeniyle karayolu üzerindeki yeni köprüde kısa sürede su birikintileri oluştu. Köprü üzerinde biriken su nedeniyle trafikte sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşandı. Sürücülerin su birikintilerinin bulunduğu bölgelerde kontrollü şekilde ilerlediği görüldü.

Sağanak yağış kent merkezinde de etkili oldu. Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle araç sürücüleri ve vatandaşlar ilerlemekte güçlük çekti.

MEVSİMLİK İŞÇİLER MAĞDUR OLDU

Mollabey ve Aşağıdağ köylerinde ise mevsimlik işçilerin kaldığı çadır alanlarını su bastı. Bölgede bulunan mevsimlik işçiler, çadırlarına dolan yağmur suyu nedeniyle mağdur oldu. Su baskınında yatak, giysi ve kişisel eşyaların yanı sıra bazı temel gıda maddeleri de zarar gördü.

Yetkililer, yağışın etkili olduğu bölgelerde vatandaşların ve sürücülerin dikkatli olmaları, özellikle su birikintilerinin bulunduğu yollarda hızlarını azaltmaları konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: ANKA
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