Zıpkınla 100 kiloluk orkinos avladı

Çanakkale'de balık avı malzemeleri satan işyerinin sahibi ve zıpkınla balık avı milli takım sporcularından Ozan Önen, Çanakkale Boğazı açıklarında zıpkınla avlanırken yaklaşık 20 metre derinlikte 100 kilo üzerinde orkinos balığı avladı.

2016 yılında 2 metre uzunluğunda ve 130 kilo ağırlığındaki orkinos balığı avlayan Ozan Önen, Çanakkale Boğazı açıklarında zıpkınla avlanırken yaklaşık 20 metre derinlikte 100 kilo üzerinde orkinos balığı avladı. Orkinos balığıyla yaklaşık olarak 3 saat mücadele ettiğini belirten Önen, 3 saat sonrasında orkinosun gücünü yitirdiğini ve kazananın kendisi olduğunu açıkladı.

"Hayatımda en çok zorlandığım avlardan bir tanesiydi"

Av sonrasında İHA Muhabirine açıklamalarda bulunan Önen, "Zıpkın avcılığını amatör bir spor olarak yapıyorum, bu sporda milli takıma kadar yükseldim. Cumartesi günü sabah saatlerinde Çanakkale bölgesinde tavşan adası dediğimiz bölgede zıpkınla balık avlıyordum. Güzel bir balık avlamak nasip oldu. Orkinos balığı, tartma şansımız olmadı ama 100 kilo bandında olduğunu düşünüyorum. Belki biraz üzerinde olabilir. Daha öncede 2016 yılında benzer bir balık avlamıştım. O da yaklaşık olarak 130 kiloydu. O tarihten sonra bugüne kadar avladığım en büyük balık bu oldu. Çetin bir mücadele geçti, yaklaşık 3 saat bir mücadele gösterdi balık vurulduktan sonra. Hayatımda en çok zorlandığım avlardan bir tanesiydi. Sonuçta almayı başardık, buda beni hem mutlu etti hem de gurur verdi" dedi.

"2,5 saat geçmesine rağmen hala direncini koruyordu"

Kolay bir vuruş olduğunu ancak orkinos balığının çok direndiğini belirten Özen, "O gün dalış derinliğim yaklaşık 20 metreydi. Yaklaşık 1 dakikalık bir bekleme süresi sonrasında vurdum. Vurması aslında zor değildi, zıpkıncı tabiriyle güzel poz verdi. Etkili bir atış yaptım. Fakat güçlü bir balık olduğu için çok fazla direndi. 2,5 saat geçmesine rağmen hala direncini koruyordu. O pes etmedi, ben pes etmedim sonunda kazanan ben oldum" ifadelerine yer verdi.

Yardımcı ekipman olmadan avladı

Av sırasında yardımcı bir ekipman kullanmadığını belirten Özen, "Bu tarz balıklar şamandıra sistemi ile avlanıyor. Ülkemizde de yapan arkadaşlarım var azda olsa, yurt dışında yaygın bir şekilde kullanılıyor. Bu balığı özel kılan detaylardan bir tanesi de, yardımcı bir ekipman olmadan sadece su altı zıpkınıyla vurarak ve kendi fiziksel gücümle mücadele ederek almış olmam. Yani o işin bir biraz zor kısmıydı. Oldukça çetin bir mücadele geçti. Sonunda birazda şansımın yardımıyla almayı başardım" dedi.

"Denizlerimizdeki en hızlı balıklardan bir tanesi"

Orkinos balığının hızlı ve güçlü bir yapısı olduğunu dile getiren Özen, "Normal zıpkın avında da dönem dönem büyük balıklar avladığımız oluyor. 40 kiloya kadar farklı farklı balıklar avlayabiliyoruz. Orkinos balığının özelliği fiziksel olarak çok güçlü olması. Yapı olarak büyük bir kas kütlesine sahip. Buda balığın direncini ve gücünü arttırıyor. Denizlerimizdeki en hızlı balıklardan bir tanesi. Hatta ikincisi, birincisi kılıç balığı ikincisi orkinos balığı. O yüzden çok zor bir mücadele oldu" şeklinde konuştu.

"Avın sonu aslında av kadar eziyetli oldu"

Av sonrasında balığı keserek dağıttıklarını belirten Özen, "Avın sonu aslında av kadar eziyetli oldu. Balığı bota çıkartmak, sonrasında kesip parçalayacağımız bölgeye ulaştırmak bir hayli zordu. Birkaç arkadaşımın yardımıyla deniz kıyısı uygun bir yerde balığımızı kestik. Daha sonrasında çevremize dağıttık" ifadelerine yer verdi. - ÇANAKKALE