ZİÇEV Elazığ Şubesi'nden 'Umuda Yol Açalım' Kampanyası

Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Elazığ Şubesi, özel gereksinimli çocuklar için 'Umuda Yol Açalım' kampanyası başlattı. Kampanya ile 2 yeni servis aracı temin edilmesi hedefleniyor.

ZİÇEV Elazığ Şubesi, özel gereksinimli çocukların eğitime erişimini kolaylaştırmak amacıyla "Umuda Yol Açalım" isimli kampanyayı başlattı. ZİÇEV Vakıf Başkanı Kamile Atalay, vakıf binasında düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, her çocuğun değerli olduğunu belirterek, "Bazı çocuklarımıza ulaşabilmek ve onların eğitimine katkı sunabilmek için biraz daha fazla çaba gerekiyor. Bugün, o çabanın bir parçası olarak 'Umuda Yol Açalım' diyerek iki servis aracı kampanyamızı başlattık" dedi.

Mevcut servis araçlarının artık çok yıprandığını ve sık sık arıza yaptığını ifade eden Atalay, kampanyaya destek çağrısında bulunarak, " Bizim için her çocuk değerlidir ama bazı çocuklarımıza ulaşabilmek onların eğitimine katkı sunabilmek için biraz daha fazla çaba gerekir. İşte bugün o çabanın bir parçası olarak birlikte engel tanımıyoruz 'Umuda Yol Açalım' diyerek iki servis aracı kampanyamızı başlattık. ZİÇEV Elazığ şubesi olarak yıllardır özel gereksinimli çocuklarımızın eğitim, rehabilitasyon ve toplumsal hayata katılım süreçlerinde yanlarında olmaya çalışıyoruz. Mevcutta olan araçlarımız çok yıprandığından sık sık arıza çıkartıyor. Büyük zorluklar yaşıyoruz. Bu yüzden hedefimiz 2 yeni servis aracı temin ederek Elazığ'daki her özel çocuğumuza ulaşabilmek. Bu sadece bir araç kampanyası değil aslında umut kampanyasıdır. Bugün siz değerli basın mensuplarından, halkımızdan, iş insanlarımızdan, sivil toplum kuruluşlarımızdan ve yerel yöneticilerimizden bu çağrımıza ses olmanız her bağış her destek bir çocuğun eğitimine bir annenin umuduna bir ailenin mutluluğuna dönüşecektir. Unutmayalım ki engel aslında yüreklerde değil imkanlarda başlar birlik olursak her engele aşabiliriz. ZİÇEV Elazığ şubesi adına herkese şimdiden teşekkür ediyor çocuklarımız için attığımız bu adımın Elazığ'a ülkemize ve insanlığa hayırlı olmasını diliyorum, teşekkür ederim" diye konuştu. - ELAZIĞ