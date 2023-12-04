Zeytinburnu Tarihi Merkezefendi Fırını'nda "Geleneksel Ekmek Atölyesi" başlıyor

Zeytinburnu Tarihi Merkezefendi Fırını'nda Geleneksel Ekmek Atölyesi'nin ilk dersi 5 Aralık Salı günü başlıyor.

Zeytinburnu Tarihi Merkezefendi Fırını'nda Geleneksel Ekmek Atölyesi eğitimleri başlıyor. 15 yaş üzeri ve sadece Zeytinburnu'nda ikamet edenlerin katılabileceği eğitim yoğun ilgi gördü. Kontenjan sınırı olan atölye için 190 kişi başvuruda bulundu. Yapılan mülakatların ardından seçilen 100 kişi, gruplar halinde 3 ay boyunca haftada iki gün yapılacak derslere katılacak.

Atölyede ekmek ustası Umut Bayram tarafından iş güvenliği, hijyen, dinlenme ve soğuk fermantasyon, ekmek üretimi dersleri verilecek. Ücretsiz olan Geleneksel Ekmek Atölyesi'nde ilk ders 5 Aralık Salı günü saat 16.00'da başlayacak. Atölye süresince kullanılacak tüm malzemeler ise Zeytinburnu Belediyesi tarafından karşılanacak. Temel ve uygulamalı dersleri başarıyla tamamlayan kursiyerler Milli Eğitim Onaylı sertifika almaya hak kazanacak. - İSTANBUL