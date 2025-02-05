Zeytinburnu Gençlik Merkezi'nde 'İletişim Çağında Hayat Dersleri' Seminerleri Devam Ediyor

Zeytinburnu Gençlik Merkezi'nin (ZEYGEM) gençlerin iletişim dünyasındaki ufkunu açmak ve doğru öğrenme teknikleriyle gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlediği "İletişim Çağında Hayat Dersleri" seminerleri devam ediyor.

Zeytinburnu Gençlik Merkezi (ZEYGEM) tarafından gerçekleştirilen "İletişim Çağında Hayat Dersleri" seminerleri, iletişim mesleğinin usta isimlerini Zeytinburnulu gençlerle buluşturuyor. 6 Şubat Perşembe günü saat 18.00'de Moderatör Serkan Fıçıcı ve Konuk Yasemin İlan'ın katılımıyla başlayacak olan seminerde ağırlıklı olarak "Saçmalamanın Faydaları ve Gazetecilikteki Yansımaları" tartışılacak.

Kendi potansiyelini keşfetme, bilginin hızla değiştiği ve her gün yeni şeyler öğrenmek zorunda kaldığımız bu çağda ZEYGEM, gençlerin doğru öğrenme teknikleriyle hem zaman kazanabilmesi hem de daha kalıcı bilgiler edinebilmesi için bu seminerleri düzenli aralıklarla organize etmeye devam ediyor. Zeytinburnulu gençlerin İletişim Çağında Hayat Dersleri seminerleri vasıtasıyla doğru öğrenme stratejileri, hafıza güçlendirme yöntemleri, odaklanmayı artırma teknikleri, hayat boyu öğrenmenin önemi konularında uzmanlardan bilgi alarak, eğitim hayatlarında ve kariyer yolculuklarına artı bir değer katmaları hedefleniyor. - İSTANBUL