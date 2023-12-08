Zeytinburnu Belediyesi Semt Pazarlarını Kapalı Alanlara Taşıyor

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, semt pazarlarının kaldırılması konusunda alternatif bir çözüm bulduklarını ve ilk kapalı pazar alanını hizmete açtıklarını duyurdu. Başkan Arısoy, ilçedeki diğer semt pazarlarının da aynı şekilde taşınacağını belirtti. Ayrıca, Başkan Arısoy, Zeytinburnu'nun trafik sorunları ve kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

Uzun yıllardır ilçenin gündeminde olan semt pazarlarının kaldırılması konusunu alternatif bir çözüme kavuşturmak yolunda ilk somut adımı attıklarını kaydeden Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Zeytinburnu'muza otoparkı, lavabosu ve ferah bir pazar alanına sahip son derece modern bir kapalı pazar alanı kazandırdık. Cuma pazarımız bundan böyle bu lokasyonda hizmet verecek. Darısı diğer semt pazarlarımızın başına" diyerek önümüzdeki dönemde ilçedeki pazarların tamamına yakınını kapalı pazar alanlarına taşımayı planladıklarını söyledi.

Başkanla Akşam Çayı Programı vesilesiyle her hafta farklı bir mahallede Zeytinburnulularla bir araya gelmeye devam eden Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Merkezefendi Mahallesi sakinleriyle buluştu. Zeytinburnu Belediyesi'nin son 4 buçuk yılda yaptığı hizmetleri özetleyen Başkan Arısoy, ilçedeki trafik sorunundan pazar alanlarına ve Merkezefendi Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm çalışmalarının son durumuna kadar merak edilen tüm konu başlıklarına değindi. Başkan Arısoy, vatandaşlardan gelen soruları da tek tek not alarak cevaplamayı ihmal etmedi.

"Darısı diğer pazarlarımızın başına"

Zeytinburnu'nun uzun zamandır gündeminde olan semt pazarlarının kanunun ön gördüğü çerçevede kaldırılması hususuna alternatif çözümler üretmek için uzun süredir çalıştıklarını belirten Başkan Arısoy, kapalı semt pazarı konseptiyle bu konuyu çözüme kavuşturmak için çalıştıklarını ve bunun ilk örneğini Zeytinburnu'nuna kazandırdıklarını söyledi. Zeytinburnu'nun ilk kapalı semt pazarını geçtiğimiz günlerde hizmete aldıklarını anlatan Başkan Arısoy, "Modern yapısı, lavaboları, otoparkı ile Kapalı Pazar Yeri'nin ilk örneğini Zeytinburnu'na kazandırmış olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bundan böyle Cuma pazarları bu lokasyonda hizmet verecek. Darısı diğer semt pazarlarımızın başına. Önümüzdeki dönemde ilçemizdeki semt pazarlarının tamamını kapalı pazar yerlerine taşımayı planlıyoruz. Bununla ilgili yer bulma çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

"Trafik ile ilgili yetki ve sorumluluk Büyükşehir Belediyesi'nde"

İlçedeki üniversite ve hastane sayılarının artması nedeniyle trafik sorunlarının artış göstermesiyle ilgili şikayetleri dinleyen Başkan Arısoy, konunun tamamen Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda olduğunu hatırlatarak, "Biz ilçemizdeki trafik sorunlarının çözülmesi için yeni alternatifler geliştiriyoruz. Büyükşehir Belediyesi ve Emniyet ile ortak çalışmalarımız var. Bilindiği üzere trafik maalesef İstanbul'un genel problemi, otopark sayılarını artırmak için de çalışmalarımız var. Biz bizimle ilgi karşılaştığımız sorunların hepsine hızlıca müdahale edip çözmeye çalışıyoruz. Ama hepinizin bildiği üzere trafik meselesi bizim yetki alanımızda değil, ama böyle deyip de sorumluluğu üzerimizden atma lüksümüz de yok. Dolayısıyla elimizden geldiğince, imkanlarımız dahilinde müdahale etmeye çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.

"Arnavut Mevkii'nde teslimi de davul ve zurna ile yapmak istiyoruz"

Merkezefendi Mahallesi sınırları içerisindeki Arnavut Mevkii ile ilgili kentsel dönüşüm çalışmalarının son durumu ile ilgili olarak Başkan Arısoy, "Arnavut Mevkii için mutabakat sağlandı, tahliyesi yapıldı, ancak projenin başlaması için sondaj yapılması gerekiyordu. Sondaj için de binaların yıkılmış olması gerekiyordu. İki işi bir arada yaptık, hem yıktık hem de sondajı yaptık. İşleri mümkün olduğunca hızlı tutmaya çalışıyoruz. TOKİ projenin hazırlanması ve ihalesi için çalışıyor. Her bir aşamayı takip ediyoruz, şu an proje aşamasındayız. Bizler de ihale gün ve tarihinin TOKİ'nin ilan sayfasında yer almasını heyecanla bekliyoruz. Tıpkı yıkım kararını birlikte yaptığımız gibi, teslimi de davul ve zurna ile yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL