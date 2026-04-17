Altıntaş'ta minik öğrencinin çevre duyarlılığı

Kütahya'nın Altıntaş ilçesi İstiklal İlkokulu öğrencisi Zeynep Gümüş'ün, okul bahçesinde yere dökülen çöpleri toplayıp çöp kutusuna atarak sergilediği örnek davranış okulun güvenlik kameralarına yansıdı.

Yürekleri ısıtan olay Altıntaş İstiklal İlkokulunda meydana geldi. Sabah erken saatlerde okula gelen 4. sınıf öğrencisi Zeynep Gümüş, okul bahçesinde yere saçılmış halde gördüğü çöpleri eliyle alıp çöp kutusuna atarak okuluna girdi. Okulunun temizlik görevlisi mevcut çöpleri toplamak geldiğinde çöplerin yerde olmadığını fark edince hayli şaşırdı. Okulun güvenlik kameraları incelendiğinde gerçek ortaya çıktı.

Örnek davranışından dolayı Zeynep Gümüş'ü tebrik ederek kendisine olumlu davranış belgesi, madalya ve kitap hediye eden Okul Müdürü Yasemin Bayraktar Ilık, "Dün sabah saatlerinde okulumuzda hepimizi gururlandıran bir olay yaşandı. Temizlik görevlimiz bahçedeki çöplerin yere saçıldığını fark edip malzeme almak için içeri geçtiği sırada, okula erken gelen öğrencimiz Zeynep Gümüş durumu görerek hiçbir uyarı beklemeden tüm çöpleri topluyor ve ardından sınıfına gidiyor. Görevlimiz geri döndüğünde bahçenin temiz olduğunu fark ediyor. Biz de yaptığımız araştırmada bu güzel davranışın öğrencimize ait olduğunu öğrendik. Bu duyarlı hareket, çevre bilinci ve sorumluluk duygusunun en güzel örneklerinden biridir. Öğrencimizi tebrik ediyor, bu davranışın herkese örnek olmasını diliyoruz" dedi

"Okulumuz bizim evimiz gibi"

"Okulumuz bizim evimiz gibi" diyen, 4. sınıf öğrencisi Zeynep Gümüş, "Sabah okula erken geldiğimde bahçede çöplerin yere saçıldığını gördüm. Rahatsız oldum ve temiz olması gerektiğini düşündüm. Kimseye söylemeden hepsini topladım, sonra sınıfıma geçtim. Bence okulumuz bizim evimiz gibi, temiz tutmak hepimizin görevi" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı