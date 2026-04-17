Altıntaş'ta minik öğrencinin çevre duyarlılığı

Kütahya'nın Altıntaş ilçesindeki İstiklal İlkokulu'nda 4. sınıf öğrencisi Zeynep Gümüş, okul bahçesindeki çöpleri toplayarak çevre bilincini gösterdi. Okul güvenlik kameralarına yansıyan bu duyarlı hareket, okul yönetimi tarafından takdir edildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesi İstiklal İlkokulu öğrencisi Zeynep Gümüş'ün, okul bahçesinde yere dökülen çöpleri toplayıp çöp kutusuna atarak sergilediği örnek davranış okulun güvenlik kameralarına yansıdı.

Yürekleri ısıtan olay Altıntaş İstiklal İlkokulunda meydana geldi. Sabah erken saatlerde okula gelen 4. sınıf öğrencisi Zeynep Gümüş, okul bahçesinde yere saçılmış halde gördüğü çöpleri eliyle alıp çöp kutusuna atarak okuluna girdi. Okulunun temizlik görevlisi mevcut çöpleri toplamak geldiğinde çöplerin yerde olmadığını fark edince hayli şaşırdı. Okulun güvenlik kameraları incelendiğinde gerçek ortaya çıktı.

Örnek davranışından dolayı Zeynep Gümüş'ü tebrik ederek kendisine olumlu davranış belgesi, madalya ve kitap hediye eden Okul Müdürü Yasemin Bayraktar Ilık, "Dün sabah saatlerinde okulumuzda hepimizi gururlandıran bir olay yaşandı. Temizlik görevlimiz bahçedeki çöplerin yere saçıldığını fark edip malzeme almak için içeri geçtiği sırada, okula erken gelen öğrencimiz Zeynep Gümüş durumu görerek hiçbir uyarı beklemeden tüm çöpleri topluyor ve ardından sınıfına gidiyor. Görevlimiz geri döndüğünde bahçenin temiz olduğunu fark ediyor. Biz de yaptığımız araştırmada bu güzel davranışın öğrencimize ait olduğunu öğrendik. Bu duyarlı hareket, çevre bilinci ve sorumluluk duygusunun en güzel örneklerinden biridir. Öğrencimizi tebrik ediyor, bu davranışın herkese örnek olmasını diliyoruz" dedi

"Okulumuz bizim evimiz gibi"

"Okulumuz bizim evimiz gibi" diyen, 4. sınıf öğrencisi Zeynep Gümüş, "Sabah okula erken geldiğimde bahçede çöplerin yere saçıldığını gördüm. Rahatsız oldum ve temiz olması gerektiğini düşündüm. Kimseye söylemeden hepsini topladım, sonra sınıfıma geçtim. Bence okulumuz bizim evimiz gibi, temiz tutmak hepimizin görevi" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Uşak Eşme Belediye Başkanı ve eşi dahil 5 kişi gözaltına alındı

Bir CHP'li belediyeye daha operasyon! Başkan ve eşi gözaltına alındı
İsa Aras Mersinli’nin okul saldırısını planladığı 11 Nisan'daki notu ortaya çıktı! İfadeler inanılmaz

Saldırganın 11 Nisan'daki notu ortaya çıktı! İfadeler inanılmaz
100 bin üyeli terör yuvası! Okul saldırıları sonrası peş peşe tehditler

100 bin üyeli terör yuvası! Okul saldırıları sonrası peş peşe tehditler

500

Yaylada bulunan çifte cesedin ardından altın çıktı

Yaylada bulunan çifte cesedin ardından akılalmaz bir sebep çıktı

Üniversite hocası maganda kurşunuyla hayatını kaybetti

Üniversite hocasının korkunç sonu! Dürümcüde can verdi
Bursa'da okullardaki saldırılara ilişkin paylaşım yapan 2 kişi tutuklandı

'Sıra bende' demişti! Evinden çeşit çeşit çıktı
Hafta sonu hava tersine dönüyor! İkisi birden vuracak

Hafta sonu hava tersine dönüyor! İkisi birden vuracak
Yaylada bulunan çifte cesedin ardından altın çıktı

Yaylada bulunan çifte cesedin ardından akılalmaz bir sebep çıktı

Randevusu olmayan ebeveynler okul bahçesine sokulmayacak

Saldırılar sonrası yeni karar! Okul bahçelerine giremeyecekler
Biricik Suden'den, tepki çekecek sözler: Kas gelişimimi riske atamam

Saldırılara bu yüzden sessiz kalmış! Cevabı ortalığı karıştıracak