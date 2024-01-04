Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana'nın Kurtuluş Günü'nü kutladı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 5 Ocak Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Karalar, mesajında, "Türk Milleti, Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan ayrılmadıkça, onun ışığıyla aydınlanmaya devam ettikçe geleceğe güvenle bakacak, çağdaş milletler arasındaki yerini almak üzere çıktığı yolda yürümeyi sürdürecektir" dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 5 Ocak Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunu yayımladığı mesajla kutladı. Başkan Karalar, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"1918'de işgal etmeye başladıkları İstanbul ve Anadolu'da, Türk Milleti'ne yaşam alanı bırakmamaya kararlı olan emperyalist güçler, Adana'yı da Fransızlar ve Ermeniler aracılığıyla tahakküm altına almak istedi. Aralık 1918'den, 5 Ocak 1922'ye kadar süren işgal ve zulüm sırasında yiğit Adanalılar düşmana direnmiş, canları pahasına karşı koymuş ve sonunda Adana'mızı işgalden kurtararak, hürriyetine kavuşturmuştur.

Düşmanların hiç beklemediği, bütün dünyanın da umudunu kestiği bir anda milletine bir vatan kazandırmak için harekete geçen Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, memleket topraklarını düşman işgalinden kurtarmak üzere ayağa kalkmasına ilham olan kentin Adana, insanların da Adanalılar olduğunu, 'Bende bu vekayiin ilk hiss-i teşebbüsü bu memlekette, bu güzel Adana'da vücut bulmuştur' sözleriyle dile getirmiştir.

Biz Adanalıları sonsuza kadar gururlandıracak ve onurlandıracak olan bu gerçek, 5 Ocak Adana'nın Kurtuluş Günü'nde çok daha büyük anlam kazanmaktadır.

Mustafa Kemal Atatürk, işgalcileri gönderip, Türk Milleti'ne hürriyetini, bağımsızlığını kazandırdıktan sonra Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuş ve devrimleriyle ilelebet payidar kalacak bir ülkenin yolunu aydınlatmıştır.

Türk Milleti, Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan ayrılmadıkça, onun ışığıyla aydınlanmaya devam ettikçe geleceğe güvenle bakacak, çağdaş milletler arasındaki yerini almak üzere çıktığı yolda yürümeyi sürdürecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle hemşehrilerimin 5 Ocak Kurtuluş Bayramı'nı kutluyor, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi özlem, minnet ve rahmetle anıyorum…"