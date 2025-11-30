Zernek Barajı'na Uçan Araçta 3 Genç Hayatını Kaybetti

(VAN) - Zernek Barajı'na uçan araçta hayatını kaybeden 3 gençten birinin daha cansız bedenine, 5 saat süren arama çalışmalarıyla ulaşıldı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Van– Hakkari karayolunda sabah saatlerinde meydana gelen kazada sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, Zernek Baraj Gölü'ne uçtu. Kazada, araçta bulunan 3 Yüksekovalı genç hayatını kaybetti.

Araçta bulunan 20–21 yaşlarındaki üç Yüksekovalı gençten Cihat Durna ve Rojhat Durgun'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlinmiş, Furkan Özdemir'e ise ulaşılamamıştı.

Gençlerden ikisinin cansız bedeni, olay yerinde bulundu, araçta bulunan diğer genç Furkan Özdemir'in cansız bedenini arama çalışmalarından ise 5 saat sonra sonuç alındı. Özdemir'in cansız bedenine, yaklaşık 5 saat süren AFAD, UMKE, jandarma ve dalgıç ekiplerinin çalışmaları sonucunda ulaşıldı.

Bu arada, kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, aracın kontrolden çıkıp baraj gölüne doğru sürüklenişi yer aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.