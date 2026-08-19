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Ulucami'de 26. dönem hafızlık icazet töreni

Ulucami'de 26. dönem hafızlık icazet töreni
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Trabzon Ulucami Kız Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciler için düzenlenen 26. dönem icazet programı, Kur'an tilavetleri ve dualarla gerçekleştirildi. Aileler ve davetlilerin katıldığı törende öğrencilere hediyeler verildi.

Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Ulucami Mahallesi'ndeki Ulucami Kız Kur'an Kursu'nda hafızlık ve Kur'an-ı Kerim eğitimi alan öğrenciler için uzun ve yoğun bir eğitim sürecinin ardından 26. dönem icazet programı gerçekleştirildi. Hafız kızların törene gelirkenki kıyafetleri ve tek sıra halinde yürüyüşleri görenlerin beğenisini kazandı.

Kur'an-ı Kerim tilavetleriyle başlayan programda, hafızlık eğitimlerini tamamlayan öğrenciler icazetlerini alarak, yıllar süren emeklerini taçlandırdı. Öğrencilerin bu anlamlı gününde aileleri, hocaları ve çok sayıda davetli de yanlarında oldu. Bu süreçte öğrencilerin yanında olmayı sürdüren Zeno Dededen Toruna Derneği de, öğrencilerin bu özel gününü çeşitli hediyelerle taçlandırdı. İcazet programı, Kur'an eğitimine emek veren hocalara, ailelere ve öğrencilerin yetişmesinde katkısı bulunan herkese teşekkürlerin sunulmasının ardından dualarla sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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