Zemin kayması sebebiyle 5 yıldır ibadete kapalı olan Çinili Camii için ilk yeni adım

Kütahya'da, Çinili Cami için yeni adım atıldı, statik proje değerlendirilip, danışmanlık hizmeti alınacağı belirtildi.

Kütahya'da, Çinili Cami için yeni adım atıldı, statik proje değerlendirilip, danışmanlık hizmeti alınacağı belirtildi. Bugün, Mülkiyeti İl Özel İdaresine devredilen Çinili Cami'nin restorasyon çalışmaları için ilk adım atıldı.

Vali Ali Çelik, ilgili yetkililerle birlikte camide yerinde incelemelerde bulundu ve bilgiler aldı.

Vali Çelik, restorasyon çalışmaları çerçevesinde, mevcut statik projenin uygunluğunun değerlendirileceği ve mimari proje için danışmanlık hizmeti alınacağını açıkladı.

Vali Çelik, Çinili Cami'nin Kütahya'nın kimliği olduğuna dikkat çekerek, proje ve danışmanlık hizmetinin atılması gereken adımların belirlenmesine yardımcı olacağını ifade etti. - KÜTAHYA