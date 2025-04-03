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Zehra Sare Burçak Hayatını Kaybetti

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10 yaşındaki ilkokul öğrencisi Zehra Sare Burçak, beynine pıhtı atması sonucu hastanede tedavi gördüğü sırada yaşamını yitirdi. Acı haber, ailesi ve eğitim camiasını derinden üzdü.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde beynine pıhtı atması sonucu kaldırıldığı hastanede tedavi gören ilkokul öğrencisi Zehra Sare Burçak hayata tutunamadı. Zehra Sare, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre, 10 yaşındaki Zehra Sare Burçak evlerinin önündeki parkta arkadaşlarıyla oyun oynarken rahatsızlanarak yere yığıldı. Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve acil serviste müdahale edilen Burçak'ın yapılan tetkiklerde beynine pıhtı attığı belirlenince Konya'ya sevk edildi. Konya Numune Hastanesi'nde günlerdir tedavisi devam eden Burçak'tan 17 gün sonra acı haber geldi. Ali Rıza Celeboğlu İlkokulu'nda 4. sınıfta öğrenim gören Zehra Sare Burçak'ın cenazesi bugün getirildiği Beyşehir'de öğle vakti Merkez Çarşı Camisi'nde kılınan cenaze namazını müteakip Beyşehir Kabristanı'nda gözyaşları ve dualar eşliğinde defnedildi. Üçpınar Ortaokulu'nda matematik öğretmeni olarak görev yapan Yavuz Burçak'ın kızı olan Zehra Sare'nin vefatı, başta ailesi ve yakın arkadaşları olmak üzere Milli Eğitim camiası mensuplarını, Beyşehir'de acı haberi alan sevenlerini, herkesi yasa ve üzüntüye boğdu. Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk da sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Zehra Sare'ye Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve yakınlarına taziyede bulundu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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