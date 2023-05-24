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ZBEÜ Rektörü Özölçer'den İbn-i Sina Kampüsüne ziyaret

ZBEÜ Rektörü Özölçer'den İbn-i Sina Kampüsüne ziyaret

Yerel Haberler

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, İbn-i Sina kampüsünde birtakım incelemelerde bulundu.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, İbn-i Sina kampüsünde birtakım incelemelerde bulundu.

Rektör Özölçer'e Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal, Prof. Dr. Servet Karasu, Genel Sekreter Prof. Dr. Zehra Safi Öz ve Teknopark Müdürü Doç. Dr. Ferdi Kesikoğlu eşlik etti. İlk olarak Isı Merkezini inceleyen Özölçer, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra Hacı Mevlüt ve Hacı Sabahat Anaokulu ve bahçesindeki düzenlemeleri inceleyen Özölçer, Anaokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Yasemin Cengiz Demir tarafından süreç ile ilgili bilgilendirildi.

Rektör Özölçer'in İbni Sina kampüsündeki ziyareti yaklaşık bir saat sürdü. - ZONGULDAK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bülent Ecevit Üniversitesi İbn-i Sina Zonguldak Rektör Yerel Haberler

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