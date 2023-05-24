ZBEÜ Rektörü Özölçer'den Farabi Kampüsünde İnceleme

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, bugün Farabi Kampüsünde yapımı ve yenileme çalışması devam eden birimlerde incelemelerde bulundu.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, bugün Farabi Kampüsünde yapımı ve yenileme çalışması devam eden birimlerde incelemelerde bulundu.

Gözlem yapmak amacıyla sık sık birim ziyaretleri gerçekleştiren Rektör Özölçer'e bugünkü gezisinde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Servet Karasu, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa İnan ve ilgili birim amirleri eşlik etti.

Öğleden önce başlayan incelemelerde önce Gençlik Merkezi Ofisini gezen Özölçer, buradaki çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. Ardından, Üniversitemizde sergi amacıyla ilk kez açılacak olan sanat galerisine giden Özölçer, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şemseddin Ziya Dağlı ile çalışmaların son durumu hakkında fikir alışverişinde bulundu. Farabi Kampüsündeki çevre düzenlemelerini yerinde gözlemleyen Rektör Özölçer, bazı yenilikler yapılması hususunda ilgili birim amirlerine çeşitli talimatlar verdi.

Sürekli Eğitim Merkezi olarak açılması planlan ofisi de ziyaret eden Özölçer'in incelemeleri yaklaşık 2 saat sürdü. - ZONGULDAK