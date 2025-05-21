Zanzibar'da Arşivcilik Eğitimi: TİKA ve Devlet Arşivleri İş Birliği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı iş birliğinde Zanzibar Arşivler ve Kayıtlar Dairesi (ZIAR) personeline yönelik iki ayrı başlık altında teknik arşivcilik eğitim programı düzenlendi.

Zanzibar'ın tarihi ve kültürel mirasının korunmasına katkı sağlamak amacıyla TİKA tarafından hayata geçirilen program kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı personeli tarafından Zanzibar Arşivler ve Kayıtlar Dairesi personeline "Arşivcilikte Kapalı Fon Yönetimi" ve "Arşiv Belgelerinin Restorasyonu" başlıklarında toplam 80 saatlik eğitim verildi. ZIAR'ın arşiv altyapısında gözlemlenen fiziksel alan yetersizliği, dijital sistem eksiklikleri ve uzman personel ihtiyacı doğrultusunda yapılandırılan program, kurumun kapasitesinin geliştirilmesini ve kültürel mirasın korunmasını destekliyor. Eğitim sürecinde katılımcılar, restorasyon atölyesinde örnek belgeler üzerinde modern teamüllere uygun birebir uygulamalar gerçekleştirdi.

Eğitim programı öncesinde düzenlenen bilgilendirme toplantısında Zanzibar Cumhurbaşkanlığı İcra Ofisi Başkanı Prof. Dr. Muhammed Hafidh Khalfan, TİKA Darüsselam Koordinatörü Filiz Şahinci, ZIAR Müdürü Khatib Suleiman Khatib ve yerel basın mensupları bir araya geldi. Toplantıda Türkiye ile Zanzibar arasında kurulan teknik iş birliğinin önemi vurgulandı.

Programın sonunda katılımcılara eğitim sertifikası takdim edildi. - ANKARA