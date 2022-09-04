Zafer Yolu kafilesi Takmak'ta

İzmir'in kurtuluşunun 100. yılı nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Zafer Yolu Yürüyüşü devam ediyor.

İzmir'in kurtuluşunun 100. yılı nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Zafer Yolu Yürüyüşü devam ediyor. Afyon ve Kütahya etabını tamamlayan Zafer Yolu kafilesi Uşak etabının son noktası Eşme'nin Takmak köyüne ulaştı.

13 ay boyunca düşmana geçit vermeyen Kolankaya'dan bir zamanlar ilçe merkezi olan Takmak köyüne yürüyen Zafer Yolu kafilesini, köy girişinde zeybekler ve köy halkı karşıladı. Takmaklılar düşman işgalinden kurtuluşlarının 100. yıl dönümünü Zafer Yolu kafilesi ile birlikte kutladı. Kortej oluşturup ay yıldızlı bayraklarla Gazi Dalı olarak bilinen ağacın yer aldığı Mezikler tepesine yürüyen kafileye köy halkı da eşlik etti. Buradaki anma töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İzmir'in kurtuluşunun 100. yılında düzenledikleri Zafer Yolu Yürüyüşünün kıvanç ve coşku içinde sürdüğünü belirterek, Takmaklıların da kurtuluş gününü kutladı.

Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Takmak köyünde mola verip gölgesinde karargah kurdukları ve bugün koruma altındaki tescilli meşe ağacını İzmir'den götürdükleri su ile sulayan kafile, kurtuluş müjdesinin filizlendiği ağacın gölgesinde bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Şehitliklerde anma töreni

Yürüyüş güzergahındaki şehitlikleri ziyaret eden Zafer Yolu kafilesi, Takmak Kurtuluş Savaşı Şehitliğine de uğradı. Yunan savunma hattının 120 kilometre gerisinde bulunan Elvanlar İstasyonunda istihkam edilmiş mühimmatı imha ederken kalbinden vurulup şehit düşen Vardar Müfrezesi Kumandanı Selanikli Yüzbaşı Ali Bey ve Abdullah Çavuş'un anısına yapılmış mezar ile 56 şehidimizin yer aldığı Takmak Kurtuluş Savaşı Şehitliğinde yatanlar için dualar okundu.

Kemalpaşa etabı kayıtları başladı

Adım adım İzmir'e ilerleyen yürüyüş kafilesi Kemalpaşa'nın kurtuluş günü olan 8 Eylül'de Hamzababa-Bağyurdu etabını yürüyecek. 8 Eylül'de düzenlenecek Kemalpaşa etabına katılmak isteyenler www.bizizmir.com sayfasından kayıt olabilecekler. - İZMİR