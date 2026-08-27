Haberler

Sivas'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı Tören Provası Büyük İlgi Gördü

Sivas'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı Tören Provası Büyük İlgi Gördü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesinde İnönü Bulvarı'nda tören provası yapıldı. Askerler bando eşliğinde yürüyüş gerçekleştirirken, vatandaşlar provaya yoğun ilgi göstererek askerleri alkışlarla destekledi. Sivas Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Erdinç Erdal Günaydın, vatandaşların her yıl provalara büyük destek verdiğini belirterek bayramı kutladı.

Sivas'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi tören provası yapıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği prova gerçeğini aratmadı.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları öncesinde Sivas İnönü Bulvarı Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi önünde tören provası yapıldı. Trafiğe kapatılan İnönü bulvarı ve Cumhuriyet Meydanında törende yer alacak askerler bando müziği eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi. Provaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken askerlere alkışlarla destek verdi.

30 Ağustos Zafer Bayramı provalarına vatandaşların her zaman ilgi gösterdiğini söyleyen Sivas Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Erdinç Erdal Günaydın, "Bayram öncesinde provamızı gerçekleştirdik. Öğrencilerimizde provada yer alıyor. İlgi çok güzel her zaman ki gibi her sene olduğu gibi vatandaşlarımız provaya dahi işini gücünü bırakarak destek veriyor. Onlara da teşekkür ediyoruz her sene provalar bu şekilde geçiyor. Nice zaferlere bayramımız kutlu olsun" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Nepal'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 270'e çıktı

Felaketin boyutu her saat büyüyor! Ölü sayısı katlanarak arttı
Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Ailenin 'faili meçhul' başvurusu reddedildi

Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Ailenin başvurusuna ret
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Guendouzi'ye uçan tekme atan isim ortaya çıktı

Hem saldırıp hem dayağı yiyen bu adamın kim olduğu ortaya çıktı
Suriye’de 47 yıl sonra yeni dönem! Şara bizzat test etti

Suriye’de 47 yıl sonra yeni dönem! Şara bizzat test etti
Aigeai Antik Kenti'nde 10 Helenistik mezar bulundu

AİGEAİ’DE TARİH GÜN YÜZÜNE ÇIKTI: 10 HELLENİSTİK MEZAR BULUNDU
Sulama göletine düşen 2 yaşındaki Halil kurtarılamadı

2 gündür yaşam savaşı veren minik Halil'den acı haber
Tutuklanan devlet hastanesi doktorunun hesabından çıkan paraya bakın

Tutuklanan devlet hastanesi doktorunun hesabından çıkan paraya bakın
11 yıllık sabır meyvesini verdi! Kilosunu 35 bin liradan satıyorlar

11 yıllık sabır meyvesini verdi! Kilosunu 35 bin liradan satıyorlar
Evli kadından pes dedirten paylaşım: Kızlarımın babası sevgilim

Evli kadından pes dedirten paylaşım: Kızlarımın babası sevgilim