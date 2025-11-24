Haberler

Zafer Partisi'nden CHP'ye Takdir: 'Meclis Terörist Başının Ayağına Götürüldü'

Güncelleme:
Zafer Partisi Eskişehir İl Başkanı Hasan Demir, Meclis'in terörist başının ayağına götürülmesi konusunda CHP'yi takdir etti. Terörsüz Türkiye sürecine yönelik eleştirilerde bulunan Demir, partiler arası ittifakın önemine dikkat çekti.

Haber: Meltem KARAKAŞ

(ESKİŞEHİR) - Zafer Partisi Eskişehir İl Başkanı Hasan Demir, "Son süreçte Meclis'in terörist başının ayağına götürülmesi noktasında gerekli duruşu sergilediği için CHP'yi takdir etmek lazım" dedi.

Demir, düzenlediği basın toplantısında, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin eleştirilerde bulundu. "Maalesef 2009-2015 arası birinci ihanet sürecinde yaşananlar bu sefer daha hızlı yaşanıyor. Gazi Meclis birilerinin eliyle maalesef teröre boyun eğdiriliyor" diyen Demir, "Son süreçte Meclis'in terörist başının ayağına götürülmesi noktasında gerekli duruşu sergilediği için CHP'yi takdir etmek lazım. Ama beraberinde CHP'nin hızlı bir şekilde o komisyonlardan çekildiğini ve Türk milleti ile hareket edeceğini beyan etmesi lazım" ifadelerini kullandı.

Partisinin sahada bulunduğu her ortamda milliyetçi, Atatürkçü kitleyle omuz omuza mücadele ettiğini anlatan Demir, partiler arası ittifak konusunda şunları söyledi:

"Bu konuda genel başkanımız Sayın Ümit Özdağ zaten fazlasıyla üzerine düşeni yapıyor. Lakin gerek diğer partiler gerek CHP bu konuda eksiklerini tamamlamadığı sürece de bu ittifakın net olarak olması zorlaşıyor. Bizim arzumuz şu yönde: Cumhuriyet değerlerine sahip çıkan, 1923 Cumhuriyet'in kuruluş felsefesiyle derdi olmayan, 1924 Anayasası ile hiçbir sıkıntısı olmayan tüm toplumun bir arada hareket etme kabiliyeti geliştirmesi lazım.

Çünkü bir tarafta 'dam ittifakı', bir tarafta siyasal İslam, bir tarafta sözde kendisini milliyetçi ilan eden siyasi parti, bir tarafta da bölücü unsurların maşası olmuş gerek küresel güçlere gerek PKK'ya temsilcilik yapan bir parti. Bunlar birleşebiliyor. Bizim de birleşmemiz lazım hassasiyetini defaatle beyan etmemize rağmen bazı siyasi partiler maalesef bu konuda arka planda kalma taraftarı. O açıdan biz Türk milletiyle birlikte olduğumuz sürece bu süreçleri sağlıklı şekilde atlatacağımıza inanıyoruz."

Kaynak: ANKA / Yerel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
