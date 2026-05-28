Haberler

Zafer Partisi Rize İl Başkanı Karaman: "Türkiye'de Siyasetin Yargı Eliyle Dizaynı Kabul Edilemez"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zafer Partisi Rize İl Başkanı Hüseyin Karaman, CHP kurultayının iptaline tepki göstererek, siyasi iktidarın muhalefete yönelik düşman ceza hukuku uyguladığını ve yargı eliyle siyasetin dizayn edilmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Haber: Gençağa KARAFAZLI

(RİZE) - Zafer Partisi Rize İl Başkanı Hüseyin Karaman, CHP'nin 38. Olağan Genel Kurultayı'nın iptaline değinirken, "Siyasi iktidar kendilerinden olmayanlara uygulanan düşman ceza hukuku uygulamaktadır. Türkiye'deki siyasetin yargı eliyle dizayn edilmesi kabul edilemez bir durumdur" dedi.

Zafer Partisi Rize İl Başkanı Hüseyin Karaman, CHP Rize İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Karaman, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"CHP kurultaylarına mutlak butlan açıklamasıyla gördüğümüz, siyasi iktidar kendilerinden olmayanlara uygulanan düşman ceza hukuku uygulamaktadır. Artık bu kurumsallaşmış gibi görünmektedir. Türkiye'deki siyasetin yargı eliyle dizayn edilmesi kabul edilemez bir durumdur. Çünkü Türkiye demokratik, laik bir ülkedir ve demokrasisine sahip çıkacaktır. Bu karara şiddetle karşı çıkıyoruz. Başta genel başkanımız olmak üzere tüm teşkilatlarımız CHP il ve ilçe yönetimlerinde destek açıklamasında bulundular ve biz de bu açıklamanın arkasındayız. Bunu kati surette tasvip etmiyoruz. Yargı eliyle siyasetin dizayn edilmesi kabul edilemez. Buna şiddetle karşıyız."

Siyasi mücadelelerin adresinin mahkemeler değil, milletin vicdanı ve sandık olduğunu belirten Karaman, "Türkiye'de uzun süredir muhalefet üzerinde oluşturulan yargısal baskı atmosferi bugün artık yalnızca siyasi tartışma konusu olmaktan çıkmış, kamu vicdanına düşman ceza hukuku anlayışının kurumsallaştığı yönünde ciddi kaygılar oluşturmuştur. Hukuk siyasi rakipleri tasfiye etmenin, muhalefeti dizayn etmenin yolu değildir. Eğer hukuk güçlünün elinde siyaseti dizayn eden bir mekanizmaya dönüşürse bundan zarar görecek yalnızca muhalefet partileri değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik meşruiyetidir. Kurban Bayramı eşiğinde bu millete düşen adaleti, demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü kurban etmek değil, toplumsal birlik ve milli irade etrafında kenetlenmektir. Zafer Partisi Rize İl Başkanlığı olarak bu düşüncedeyiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
ABD Bender Abbas'a hava saldırısı düzenledi, İran'dan jet misilleme geldi

Korkulan oldu! ABD kenti havadan vurdu, İran'dan jet misilleme geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17 yıllık evliliğini bitirmişti! Yeni erkek arkadaşıyla sahilde aşk tazeledi

17 yıllık evliliğini bitirmişti! Yeni erkek arkadaşıyla aşk tazeledi
Gelin özel harekatçı olunca düğüne böyle geldiler

Özel harekat gelinle damadın etrafını sardı, gerçek sonra ortaya çıktı
Akşehir Belediye Başkanı Köksal'dan Kılıçdaroğlu'na: Artık hemşehrimiz değilsiniz

Kılıçdaroğlu'na tepkiler dinmiyor: Artık hemşehrimiz değilsiniz
Filistin bayrağıyla sahneye çıkan öğrenciye diploması verilmedi

Öğrencinin elindekini görünce diplomayı vermediler
Özel, Bahçeli ile telefon görüşmesinin detaylarını açıkladı: Çok ıslandın sağlığına dikkat et

Özel telefon görüşmesini anlattı! Bahçeli'den ezber bozan uyarı
'Asla' demişti! Şeyma Subaşı sözünü tutamadı bikinili poz verdi

Sözünü tutamayıp yine bikinili poz verdi
Yunan savaş uçakları, Türkiye'ye iki kilometre mesafede alçak uçuş yaptı

Komşuda skandal görüntüler: Sıcak çatışmaya hazırlanılıyor