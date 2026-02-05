Haberler

Öğrenciler 100 metrelik Türk bayrağıyla yürüdü

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Zafer Anadolu Lisesi öğrencileri, Türk bayrağına yapılan saygısızlıklara tepki göstermek ve milli değerlere sahip çıkmak için yaklaşık 100 metre uzunluğunda bir Türk bayrağı ile yürüyüş düzenledi.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Zafer Anadolu Lisesi öğrencileri son dönemde Türk bayrağına yönelik yapılan saygısızlıklara tepki göstermek ve milli değerlere sahip çıkmak amacıyla anlamlı bir etkinliğe imza atarak, yaklaşık 100 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla yürüyüş yaptılar.

Okul bahçesinde başlayan yürüyüş, geniş güvenlik önlemleri ve öğretmenlerin refakatinde ilçe çarşı merkezine kadar devam etti. Ellerinde bayraklar taşıyan öğrenciler, attıkları sloganlarla birlik ve beraberlik mesajı verirken, vatandaşlar da yürüyüşe alkışlarla destek verdi. İlçe sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, zaman zaman duygusal anların yaşanmasına sahne oldu.

Şuhut'ta gerçekleştirilen bu anlamlı yürüyüş, milli birlik ve beraberlik ruhunun genç kuşaklar tarafından kararlılıkla yaşatıldığını bir kez daha gözler önüne serdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
