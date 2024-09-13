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Zabıta Müdürlüğü Okul Servislerini Denetledi

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Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okul servislerine yönelik denetim düzenledi. Denetimde, araçların okul servisi yönetmeliğine uygunluğu kontrol edildi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okul servislerine yönelik denetim düzenledi. Denetimde, araçların okul servisi yönetmeliğine uygunluğu kontrol edildi.

2024-2025 Eğitim ve Öğretim yılının başlamasıyla birlikte Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Öğrencilerin ulaşımda güvenli ve sağlıklı bir hizmet almaları amacıyla gerçekleştirilen denetimde birçok başlıkta inceleme yapıldı. Eğitim Kampüsü girişinde önlem alarak servisleri denetleyen zabıta ekipleri, araç sürücülerinin ruhsat ve ehliyetini, ruhsatta belirlenen yolcu sayısını, emniyet kemerini, güzergah izin belgesini, klimayı, yangın söndürme tüpünü, araç içinin temizliğini ve uyarıcı yazıların olup olmadığı ile okul servisi yönetmeliğine uyup uymadıklarını kontrol etti.

Servis şoförlerine gerekli uyarı ve bilgilendirmelerde de bulunan Zabıta Müdürlüğü personeli, yeni eğitim-öğretim yılının başladığı ilk haftadan itibaren, öğrencilerin huzur ve güven içerisinde okullarına gidip gelmelerini sağlamak için denetimlerine devam edecek. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Zabıta Müdürlüğü Güvenlik Politika Güncel Zabıta trafik Yerel

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