Zabıta Ekipleri 56 Kuaförü Denetledi
Erzincan'da zabıta ekipleri, şehir merkezindeki 56 erkek kuaföründe sağlık koşulları, çalışma belgeleri ve hijyen şartlarını denetledi. Eksiklik tespit edilen işyerlerine düzenlemeleri yapmaları için uyarıda bulunuldu.
Zabıta ekipleri şehir merkezinde faaliyet gösteren 56 erkek kuaföründe denetim gerçekleştirdi.
Gerçekleşen denetimlerde sağlık koşulları, çalışma belgeleri, işyeri açma ve çalıştırma belgeleri, hijyen ve sterilizasyon koşulları titizlikle kontrol edildi.
Eksiklikleri bulunan işyerleri uyarılarak, gerekli düzenlemelerin yapılması istendi. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel