Engelli çalışan, güvenlik görevlisinin heimlich manevrasıyla hayata tutundu

Sakarya'nın Adapazarı boğazına yiyecek takılan yüzme havuzunda görevli engelli birey, güvenlik görevlisi arkadaşının heimlich manevrasıyla kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan yüzme havuzunda meydana gelen olayda, öğle arasında yemek yiyen engelli personel E.A., boğazına takılan yiyecek sebebiyle nefes almakta zorlandı. Durumu fark eden güvenlik görevlisi Y.B. ise E.A.'nın sırtına vurarak müdahale etti. Ardından yardım çağırmak için kapıyı açarken bir yandan da Heimlich manevrası uyguladı. Yapılan doğru müdahale sayesinde soluk borusunu tıkayan parça engelli çalışandan çıkarıldı. Yaşanan panik anları güvenlik kamerasına yansıdı. - SAKARYA