Yüzme Etkinliğinde Boğulma Tehlikesi: 4 Yaşındaki Berra Hayatını Kaybetti

Yüzme Etkinliğinde Boğulma Tehlikesi: 4 Yaşındaki Berra Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir özel kreşte düzenlenen yüzme etkinliği sırasında havale nöbeti geçiren 4 yaşındaki Berra Dizi, tedavi gördüğü hastanede 7 gün sonra yaşamını yitirdi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir özel kreşteki havuz etkinliğinde girdiği havuzda iddiaya göre havale nöbeti geçirip boğulma tehlikesi yaşayan 4 yaşındaki minik Berra, tedavi gördüğü hastanede 7 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, 12 Ağustos 2025 tarihinde saat 14.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi'ndeki özel bir kreşte meydana geldi. İddiaya göre, kreşte düzenlenen yüzme etkinliği için havuzda bulunan 4 yaşındaki Berra Dizi, havale nöbeti geçirdi. Havuzda boğulma tehlikesi geçiren küçük kız, durumu fark eden öğretmenleri tarafından sudan çıkarılarak ilk müdahalesi yapıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, solunum sıkıntısı nedeniyle Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yoğun bakımda tedavisi süren Berra, yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Türk kızı, vize başvurusunu reddeden ülkeye sitem etti: Beni kaybettiniz

Türk kızı, vize başvurusunu reddeden ülkeye böyle sitem etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nijerya'da camiye silahlı saldırı: 13 ölü

Camiyi sabah namazında kurşuna tuttular: Çok sayıda can kaybı var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.