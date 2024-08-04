Üye Girişi
Haberler

Yüzde 90 Engelli Depremzede Geçim Sıkıntısı Çekiyor

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde yaşayan yüzde 90 fiziksel engelli depremzede Hüseyin Köksal, aldığı engelli aylığıyla geçinmekte zorlandığını belirtti. Evsiz kalan Köksal, hayat mücadelesinden yorulduğunu ve birçok sorunla karşılaştığını dile getirdi.

BURHAN DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde, yüzde doksan fiziksel engelli depremzede Hüseyin Köksal, 4 bin lira civarında aldığı engelli aylığıyla geçinmeye çalıştığını belirterek, "Bedensel engelliyim, belden aşağım tutmuyor. Artık hayat mücadelesinden yoruldum. Dert üstüne dert, olay üstüne olay geliyor" dedi.

Osmaniye Toprakkale'de Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde kız kardeşi ve kanser hastası yeğeniyle yaşayan yüzde doksan fiziksel engelli Hüseyin Köksal, engelli aylığı ile geçenemediğinden yakındı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde evlerinin yıkıldığını söyleyen Köksal, şunları anlattı:

"Evsiz kaldık, oturacak yer yok, rezillik diz boyu. Neyse ki yerimiz vardı da sağdan soldan yardımla bir tane konteyner getirdiler onun içine sığındık. Borç harç elektrik çektik ona. Her şeyi kendi imkanlarımızla yaptık bunları. Bedensel engelliyim, belden aşağım tutmuyor. Artık hayat mücadelesinden yoruldum. Dert üstüne dert, olay üstüne olay geliyor. Arabama geçen doğal afette üzerine ağaç düştü, tabela düştü, arabam mahvoldu. Okuttuğum bir öğrencim var. Bir tane yeğenim var kanser hastası onun tedavisi ile uğraşıyoruz. Artık yetiştiremiyorum. Engelli maaşım 4 bin küsur lira alıyorum. Onunla geçinmeye çalışıyoruz. Ben ufak tefek bir şeylerle uğraşıyorum, yetiştirmeye çalışıyorum.

"Kanser tedavisi gören yeğenimin tedavi parasıyla mecburen arabayı yaptırdım"

Arabamın o afette camları kırıldı, kaportası gitti. Şimdi çocuğu hastaneye götürüyorum. Hastaneye mi götüreyim, masrafımı mı düşüneyim, bunu mu yaptırayım? Mecburen arabayı yaptırdım, çocuğun masrafına harcayacağımız parayı arabaya verdim. Şimdi ben bu çocuğu nasıl tedavi ettireceğim onu düşünüyorum, kara kara düşünüyorum. Yapacak bir şeyim yok. Lisede okuyan oğlum var ona nasıl para göndereceğim? Artık büyük sıkıntı yaşamaya başladım. Bu harcamalardan hariç, bizde sosyal hayat zaten yok. Gideyim, gezeyim tozayım, şurada bir yemek yiyeyim, çocuklara bir dürüm ısmarlayayım... O bizde yok zaten, imkanı yok. Ben zaten bu parayla ancak mutfağımızı geçindirebiliyorum. Mutfağıma bir şeyler alayım da onların karnı doysun bitti, hepsi bu kadar. Ben yoksa gidip bir yerde denize gireyim, şuraya gideyim, şurada tatil yapayım, bir gün bile yok bizde."

Kaynak: ANKA / Yerel

Hüseyin Köksal Toprakkale Osmaniye evsiz Engelliler Deprem Yerel Yaşam Güncel Haberler

İsrail'de sokağı kana bulayan bıçaklı saldırı: 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İsrail'de sokağı kana bulayan bıçaklı saldırı: 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

 ABD ve İsrail teyakkuzda! İran misilleme saldırısını yarın gerçekleştirebilir

ABD ve İsrail teyakkuzda! İran misilleme saldırısını yarın gerçekleştirebilir

 Midyat'ta İsrail'e tepki için toplanan grup, restoran ve kozmetik zinciri şubelerine taşlarla saldırdı

Midyat'ta İsrail'e tepki için toplanan grup, restoran ve kozmetik zinciri şubelerine taşlarla saldırdı

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
Maliye'den tütün ürünleri imalatıyla uğraşan firmaya 6 milyar TL'lik rekor ceza

Maliye'den tütün ürünleri imalatıyla uğraşan firmaya 6 milyar TL'lik rekor ceza
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title