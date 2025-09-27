Yusuf Bulut'a İyilik Sağlık Ödülü Verildi

İyilik Sağlık Vakfı (İSV) tarafından beşinci kez düzenlenen İyilik Sağlık Ödülleri kapsamında 2025 yılı ödülü, hayatını gönüllü hizmetlere adayan ve kamuoyunda "Kul Yusuf" adıyla tanınan Konya'nın Beyşehir ilçesinden Yusuf Bulut'a verildi.

İyilik Sağlık Vakfı, sağlık alanındaki iyilik hareketlerine ve toplumun sağlık alanındaki ihtiyaçlarına duyduğu sorumluluğa her yıl yeni bir ödül ekliyor. İSV'nin İyilik Sağlık Ödülü 2025 yılında ise Beyşehirli Yusuf Bulut'a verildi. Çocukluk yaşlarından itibaren çalışarak helal kazancı kendisine düstur edinen Yusuf Bulut, İzmir ve İstanbul'da geçen uzun gurbet yıllarının ardından köyü Beyşehir İmrenler'e dönerken, burada pazaryeri taşımacılığı, cenaze hizmetleri, hasta nakilleri, kışın kar temizliği ve hayvanların beslenmesi gibi pek çok alanda hiçbir karşılık beklemeden hizmet yürüttü. Hizmet anlayışını yalnızca köyüyle sınırlamayan Kul Yusuf, çevre yerleşimlerde de gönüllü faaliyetlerde bulundu.

26 Eylül Cuma günü Yusuf Bulut'un tedavi amacıyla bulunduğu Konya'daki ikametinde düzenlenen ödül takdiminde konuşan İyilik Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Ethem Gören, "Bugün burada sadece bir şahsiyeti değil, aynı zamanda hizmet ve ihlas temelli bir hayat anlayışını ödüllendiriyoruz. Beyşehirli Kul Yusuf'un yıllar boyunca sürdürdüğü gönüllü faaliyetler, Anadolu irfanından neş'et eden dayanışma kültürümüzün canlı bir tezahürüdür. Kendisi, uzun yıllar pazar yerlerinde yaşlıların yüklerini taşıyarak, su dağıtarak, kabir kazarak, kuşlara yem bırakarak gösterdiği hizmet anlayışıyla milletimizin vicdanında müstesna bir yer edinmiştir. İyilik Sağlık Vakfı olarak bu ödülü, yalnızca Yusuf Bulut'un şahsına değil; onun temsil ettiği paylaşma, yardımlaşma ve hizmet değerlerine ithaf ediyoruz. Toplumumuzun böyle gönül insanlarına her zamankinden daha fazla ihtiyacı bulunuyor. Vakıf olarak, bir süredir önemli bir sağlık sorunu ile mücadele eden ödül sahibimiz Beyşehirli Kul Yusuf'a acil şifalar diliyor; en kısa zamanda sağlığına kavuşarak yeniden hizmetlerinin başına dönmesi için dua ediyoruz" dedi. - KONYA