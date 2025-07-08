Yurt Genelinde Hava Durumu Tahminleri Açıklandı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun kuzeydoğu kesimlerinde yerel sağanak yağışlar beklerken diğer bölgelerde mevsim normalleri üzerinde sıcaklıkların hakim olacağını açıkladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ile Van'ın doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı: Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Rüzgar: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 36
İstanbul: Az bulutlu ve açık 33
İzmir: Az bulutlu ve açık 36
Adana: Parçalı ve az bulutlu 35
Antalya: Az bulutlu ve açık 34
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 28
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 25
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40 - İSTANBUL