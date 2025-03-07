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Yurt Eğitim Sen Ağrı Şubesi'nden Kadınlar Günü Kutlaması

Yurt Eğitim Sen Ağrı Şubesi'nden Kadınlar Günü Kutlaması
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Yurt Eğitim Sen Ağrı Şube Başkanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın üyelerini ziyaret edip çiçek ve çikolata hediye etti. Kadınların toplumsal katkılarına değinilerek, bu özel günleri kutlandı.

Yurt Eğitim Sen Ağrı Şube Başkanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kurumlarda görev yapan kadın üyelerini ziyaret ederek günlerini kutladı.

Sendika yöneticileri, çeşitli kurumlarda çalışan kadın personeli tek tek ziyaret ederek onlara çiçek ve çikolata hediye etti. Etkinlik kapsamında kadın çalışanlara yönelik yapılan jest, büyük memnuniyetle karşılandı.

Yurt Eğitim Sen Ağrı Şube Başkan Yardımcısı İlyas Kızıl, ziyaretler sırasında yaptığı açıklamada, kadınların toplumdaki önemine vurgu yaparak, "Kadınlarımız, hayatın her alanında fedakarca görev yaparak büyük bir özveri sergiliyor. Biz de Yurt Eğitim Sen olarak, onların bu özel günlerini kutlamak ve değerlerini bir kez daha vurgulamak adına kendilerine küçük bir hediye takdim etmek istedik. Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimizle kutluyoruz" dedi.

Kadın çalışanlar, yapılan jestten dolayı memnuniyetlerini dile getirerek Yurt Eğitim Sen Ağrı Şube yönetimine teşekkür etti. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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