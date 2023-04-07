Yurt dışından Türkiye'ye 739 bin 364 kişi göç etti

Yurt dışından Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2021 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 116,9 artarak 739 bin 364 kişi oldu.

Yurt dışından Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2021 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 116,9 artarak 739 bin 364 kişi oldu. Göç eden nüfusun yüzde 51,9'unu erkekler, yüzde 48,1'ini ise kadınlar oluşturdu. Yurt dışından gelen nüfusun 124 bin 269'unu Türk vatandaşları, 615 bin 95'ini ise yabancı uyruklular oluşturdu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 ve 2021 yıllarına ilişkin uluslararası göç istatistiklerini duyurdu. Yurt dışından 2021 yılında Türkiye'ye 739 bin 364 kişi göç etti. Türkiye'den yurt dışına göç eden kişi sayısı 2021 yılında bir önceki yıla göre %31,6 azalarak 287 bin 651 oldu. Göç eden nüfusun %55,7'sini erkekler, %44,3'ünü ise kadınlar oluşturdu. Türkiye'den yurt dışına giden nüfusun 103 bin 613'ünü Türk vatandaşları, 184 bin 38'ini ise yabancı uyruklular oluşturdu.

En fazla 20-24 ve 25-29 yaş grubundaki nüfus göç etti

Türkiye'ye 2021 yılında göç edenlerin yaş grubu incelendiğinde, en fazla göç edenlerin %12,3 ile 20-24 yaş grubunda olduğu görüldü. Bu yaş grubunu %12,1 ile 25-29 ve %10,7 ile 30-34 yaş grubu izledi. Türkiye'den göç eden nüfusun yaş gruplarına bakıldığında, en fazla göç edenlerin %14,4 ile 25-29 yaş grubunda olduğu görüldü. Bu yaş grubunu %12,3 ile 30-34 ve %11,6 ile 20-24 yaş grubu izledi.

"Türkiye'ye gelen ve Türkiye'den giden göçün en fazla olduğu ilk 5 yaş grubu"

Yurt dışından en fazla göç alan ve yurt dışına en fazla göç veren il İstanbul oldu. Türkiye'ye 2021 yılında göç edenlerin illere göre dağılımı incelendiğinde, %47,8 ile en fazla göç alan ilin İstanbul olduğu görüldü. İstanbul'u %8,2 ile Antalya, %6,7 ile Ankara, %2,7 ile Bursa ve %2,4 ile Mersin takip etti.

Türkiye'den göç eden nüfusun illere göre dağılımına bakıldığında ise %35,2 ile İstanbul'un en fazla göç veren il olduğu görüldü. İstanbul'u %11,9 ile Ankara, %6,2 ile Antalya, %3,7 ile İzmir ve %2,7 ile Bursa izledi.

Türkiye'ye gelen yabancı nüfusun %12,1'ini Irak vatandaşları oluşturdu

Türkiye'ye 2021 yılında gelen yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı %12,1 ile Irak vatandaşları aldı. Irak'ı %10,9 ile İran, %6,5 ile Özbekistan, %6 ile Suriye ve %5,5 ile Afganistan vatandaşları izledi.

Türkiye'den göç eden yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı %21,8 ile yine Irak vatandaşları aldı. Irak'ı %6,7 ile Afganistan, %5,6 ile İran, %5,2 ile Suriye ve %4,9 ile Türkmenistan vatandaşları takip etti. - ERZİNCAN