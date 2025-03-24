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Yüreğimizdeki Işık Projesi ile Depremzede Öğrencilere Destek

Yüreğimizdeki Işık Projesi ile Depremzede Öğrencilere Destek
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Hatay Valiliği'nin 'Yüreğimizdeki Işık' projesi kapsamında, Erzin Halk Eğitim Merkezi tarafından ihtiyaç sahibi öğrenciler için tekstil ürünleri üretildi. Depremzede çocukların yüzleri gülmeye devam ediyor.

Hatay Valiliği tarafından yürütülen 'Yüreğimizdeki Işık' projesi kapsamında Erzin Halk Eğitim Merkezi'nce ihtiyaç sahibi öğrenciler için tekstil ürünleri üretildi.

Depremzede çocuklara umut olan 'Yüreğimizdeki Işık' projesi kapsamında afetzede çocukların yüzleri gülmeye devam ediyor. Yüreğimizdeki Işık Projesi kapsamında öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak için Erzin Halk Eğitim Merkezi usta öğreticileri ve kursiyerler üretilen tekstil ürünleri üretildi. Erzin Kaymakamı Onur Özaydın ve Erzin ilçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Kenanoğlu tekstil ürünlerini inceleyerek çabalarından ötürü emeği geçenlere ve hayırseverlere katkılarından dolayı teşekkür etti. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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