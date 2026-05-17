Meteoroloji Genel Müdürlüğü, birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaparken, bazı kesimlerde yağışların kuvvetli olacağını açıkladı. Hava sıcaklıkları kuzey ve iç kesimlerde 2-4 derece düşecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Kuzey Ege, İç Anadolu (Konya ve Karaman hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz(Artvin hariç) Doğu Anadolu'nun doğusu ile Balıkesir, Aydın, Adana, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Malatya, Batman ve Siirt çevreleri, Mersin'in doğusu, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Kütahya'nın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneybatısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığı: Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesinlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar: Batı kesimlerde güneyli, doğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneybatısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. 23

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

İzmir: Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Antalya: Parçalı çok bulutlu, batı ve iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor. 22

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 26 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
