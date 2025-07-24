Yunusemre'de Aşure Hayrı Düzenlendi

Yunusemre Kent Konseyi Kadın Meclisi, Muharrem ayı dolayısıyla aşure hayrı düzenledi.

Yunusemre Kent Konseyi Kadın Meclisi, Muharrem ayı dolayısıyla aşure hayrı yaptı. Yenimahalle'de bulunan Yunusemre Kent Konseyi binasında gerçekleştirilen aşure hayrına Yunusemre Kent Konseyi Bektaş Kılınç, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Suzan Cömert Özata yönetim kurulu üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte konuşan Bektaş Kılınç ve Suzan Cömert Özata, aşurenin toplumumuzda paylaşmanın ve bir arada olmanın sembolü olduğunu belirterek, böylesi anlamlı bir etkinlikte vatandaşlarla bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını ifade etti. Vatandaşlar ise emeği geçenlere teşekkür ederek, organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi. - MANİSA