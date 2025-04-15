Yunus Emre İlkokulu Protokolü İmzalandı

Hayırsever Küçükçalık Ailesi tarafından Erzurum'un Palandöken ilçesinde yaptırılacak 12 derslikli "Yunus Emre İlkokulu"nun protokolü; Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ve Hayırsever Küçükçalık ailesi adına Fatih Erdem tarafından imza altına alındı.

Hayırsever Küçükçalık Ailesine teşekkür ederek sözlerine başlayan Vali Mustafa Çiftçi: "Çok güzel ve anlamlı bir işe imza atıyorsunuz. Bu şehrin eğitimine sunmuş olduğunuz çok değerli katkılarınız için teşekkür ediyorum. Her şeyin merkezinde olan insanın eğitimi çok önemli. Çocuklarımıza ve gençlerimize ne kadar hizmet edersek ne kadar yatırım yaparsak geleceğimize de o kadar yatırım yapmış oluruz. Rabbim hayrınızı kabul etsin." dedi.

Söz konusu ilkokulun yapımına Haziran 2025 itibarıyla başlanıp 2025-2026 eğitim-öğretim yılı başında 2025 eylül ayında teslim edilmesi planlanıyor. - ERZURUM