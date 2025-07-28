Yunus Emre Enstitüsü'nden Uluslararası Öğrencilere Türkçe Yaz Okulu

T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Yunus Emre Enstitüsü koordinatörlüğünde yürütülen "Türkçe Yaz Okulu" projesi kapsamında 14 farklı ülkeden gelen, 17 uluslararası öğrenci 7-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında Adıyaman Üniversitesi'nde misafir edildi.

Program, Adıyaman Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) ev sahipliğinde başarıyla tamamlandı. Üç hafta süren program boyunca öğrenciler hem Türkçeyi öğrenme ve geliştirme imkanı buldu hem de Adıyaman'ın kültürel, tarihi ve doğal güzelliklerini yakından tanıma fırsatı elde etti.

Nemrut Dağı, Cendere Köprüsü ve Perre Antik Kenti gibi tarihi alanları ziyaret eden öğrenciler, geçmişe yolculuk yaptı. Samsat Lavanta Bahçesi ve Baraj Gölü ile Kızılin Kanyonu gibi doğal güzellikleri de gezen öğrenciler unutulmaz hatıralar biriktirdi.

Adıyaman kültürünü daha yakından tanımak amacıyla Adıyaman Çarşısı ve Oturakçı Pazarı'nda halkla bir araya gelen öğrenciler, el sanatlarını ve yöresel ürünleri incelediler. Ayrıca düzenlenen harfane gecesinde Adıyaman'a özgü çiğköfte gibi yöresel lezzetleri tattılar ve kültürel etkinliklerle dolu bir akşam geçirdi.

Programın sonunda öğrenciler, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş'i makamında ziyaret etti. Öğrenciler, kendilerini en iyi şekilde ağırlayan Adıyaman Üniversitesi'ne ve Rektör Keleş'e misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Keleş ise yaptığı konuşmada, öğrencilerin sadece Türkçe öğrenmekle kalmayıp aynı zamanda Adıyaman'ın zengin tarihi, kültürel ve doğal mirasını yakından tanıdıklarını vurguladı. Bu tür programların kültürel etkileşim açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Rektör Keleş, "Adıyaman Üniversitesi olarak Türkçeyi ve Türk kültürünü dünyaya tanıtma misyonuna katkı sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Öğrencilerin ülkelerine dönerken yanlarında güzel hatıralar ve dostluklar götürdüklerine inanıyorum. Uluslararası öğrencileri Adıyaman'da görmekten her zaman memnuniyet duyacağız" diye konuştu.

Program, katılım belgelerinin takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile son buldu. - ADIYAMAN