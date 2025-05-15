Yunus Dede Türbesi'ndeki Tamirat Çalışmaları Tamamlandı

Yunus Dede Türbesi'ndeki Tamirat Çalışmaları Tamamlandı
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Eskişehir'in Karaören köyünde bulunan Yunus Dede hazretlerinin türbesindeki tamirat ve tadilat çalışmaları sona erdi. Eskişehir Türbeler Derneği Başkanı Mehmet Levent Başerdem, yapılan çalışmaları ve köy halkına teşekkürlerini paylaştı.

Eskişehir'in Karaören köyünde bulunan Yunus Dede hazretlerinin türbesinde başlatılan tamirat ve tadilat çalışmaları tamamlandı.

Eskişehir Türbeler Derneği Başkanı ve Eskişehir Sertürbedarı Mehmet Levent Başerdem, Seyitgazi ilçesi Karaören köyünde bulunan ve Seyyid Battal Gazi hazretlerinin seçkin arkadaşları arasında yer alan Yunus Dede hazretlerinin türbesinde başlattıkları tamirat ve tadilat çalışmalarını tamamladıklarını anlattı. Başerdem, Anadolu'da Türk ve İslam yaşamını hayata geçirmekte büyük emeği bulunan Türk alperen velilerinden olan Yunus Dede'nin rahmetle yad ettiklerini belirterek kendilerine desteklerini esirgemeyen Köy Muhtarı Ramazan Topal'a ve köy halkına hassaten teşekkürlerini sunduklarını dile getirdi. Başkan Mehmet Başerdem, vatandaşları Yunus Dede hazretlerinin türbesine ve kendisinin bizzat açtığı Yunus Kuyusu'nu ziyaret etmeye beklediklerini söyleyerek sözlerini tamamladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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