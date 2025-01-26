Üye Girişi
Haberler
MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam'a gitti

İbrahim Kalın'dan Şam'a sürpriz ziyaret
AK Partili eski Milletvekilinden Bakan Ersoy'a istifa çağrısı: Suçlu Bakan Bey ve bakanlıktır

AK Partili eski Milletvekilinden Bakan Ersoy'a istifa çağrısı
Enver Aysever'den Muharrem İnce iddiası: CHP'ye katılacak

Muharrem İnce'ye ilişkin bomba iddia!
Yanan otelin aşçısının anlattıkları tüyleri diken diken etti: Ölmediğime pişmanım

Yanan otelin aşçısının anlattıkları tüyleri diken diken etti

Yunanistan'da Tren Kazası Protestoları: Adalet Çağrıları Yükseliyor

Yunanistan'da Tren Kazası Protestoları: Adalet Çağrıları Yükseliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunanistan'da 2023'te meydana gelen ve 57 kişinin hayatını kaybettiği tren kazası sonrası binlerce kişi tarafından düzenlenen protestolar, sorumluların hesap vermesi ve adalet talebiyle gerçekleştirildi. Gösterilerde 'Unutmayacağız' ve 'Oksijenim yok' yazılı pankartlar taşındı.

Yunanistan'da 2023 yılında 57 kişinin hayatını kaybettiği tren kazası binlerce kişi tarafından protesto edildi. Hayatını kaybedenler için adalet çağrısında bulunan göstericiler, sorumluların hesap vermesini istedi.

Yunanistan'da 28 Şubat 2023'te meydana gelen tren kazası, başkent Atina'da binlerce kişi tarafından protesto edildi. Tempi Kazası Mağdur Yakınları Derneği tarafından düzenlene gösteriye çok sayıda sivil toplu kuruluşu, sendika ve siyasi örgüt destek verdi. Parlamento binası önünde toplanan yaklaşık 50 bin kişi, kazada hayatı kaybedenler ve yaralılar için adalet çağrısında bulunarak, sorumluların hesap vermesini istedi. Ellerinde "Unutmayacağız" ve bir kazazedenin son sözleri olan "Oksijenim yok" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, "Onlar kar ve zarardan bahsediyor, biz ise insan hayatından" sloganlarıı attı. Genel olarak barışçıl geçen gösteride, yer yer polis ve göstericiler karşı karşıya geldi. Polis 12 göstericiyi gözaltına alırken, çıkan arbedede 2 kişi yaralandı. Başkent Atina'nın yanı sıra diğer kentlerde de protestolar düzenlendi.

Kazanın üzerinden yaklaşık 2 yıl geçmesine rağmen kurbanların çoğunun kesin ölüm nedeni henüz belirlenemedi. Aileler, yetkilileri kanıtları örtbas etmeye çalışmakla suçlarken, kazayla ilgili henüz kimse tutuklanmadı. Kazadan sonra yeniden seçilen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis hükümeti, kazanın nedenlerini araştırmanın yargı makamlarının görevi olduğunu belirtti.

Yunanistan'ın başkenti Atina'dan Selanik'e giden 352 kişinin bulunduğu yolcu treni, iki yıl önce 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece Tempi bölgesinde yük treni ile kafa kafaya çarpışmıştı. 57 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ihmalkarlık nedeniyle meydana geldiği ortaya çıkmıştı. Kazanın ardından Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis istifa etmişti. - ATİNA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

İbrahim Kalın'dan Şam'a sürpriz ziyaret
img

"En beğenilen siyasetçi" anketi! Erdoğan'ın önünde bir isim var
img

Tarihin en uzun eve dönüş kuyruğu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doktorun itirafları kan dondurdu! Bir yeni doğan skandalı daha

Bir yeni doğan skandalı daha
Canlı anlatım! Fenerbahçe'den 10 dakikada 3 gol

10 dakikada neler oldu neler! Kadıköy'de gol yağmuru var
18 günde büyük değişim! Son seçim anketinden CHP birinci parti çıktı

18 günde tüm hesaplar değişti! Son seçim anketinde büyük sürpriz
Tarihin en uzun eve dönüş kuyruğu

Tarihin en uzun eve dönüş kuyruğu
Bakan Fidan'dan Irak ve Suriye'ye çağrı: İmkanlarımızı birleştirip DEAŞ ve PKK'yı yok etmeliyiz

Bakan Fidan'dan 2 ülkeye çağrı: Güçlerimizi birleştirip yok edelim
Maçın bile önüne geçti: Herkes Arda Güler'in bu hareketini konuşuyor

Herkes bu hareketini konuşuyor

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.