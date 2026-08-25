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2 bin 800 yıllık Kyzikos Antik Kenti'ne Yunan ilgisi

2 bin 800 yıllık Kyzikos Antik Kenti'ne Yunan ilgisi
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Balıkesir’in Erdek ilçesinde bulunan 2 bin 800 yıllık Kyzikos Antik Kenti, Yunanistan’dan gelen turistleri ağırladı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde bulunan 2 bin 800 yıllık Kyzikos Antik Kenti, Yunanistan'dan gelen turistleri ağırladı. Turistler, rehber eşliğinde özellikle Hadrian Tapınağı'nın bulunduğu bölgede tarihi kalıntıları inceleyerek antik kent hakkında bilgi aldı.

Erdek'in Düzler bölgesinde bulunan ve bölgenin önemli arkeolojik değerleri arasında yer alan Kyzikos Antik Kenti, yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor. Yunanistan'dan bölgeye gelen turist kafilesi, rehber eşliğinde antik kentte gezi gerçekleştirdi.

Turistler, Kyzikos'un en önemli yapılarından Hadrian Tapınağı'nın bulunduğu bölgede tarihi kalıntıları yakından inceleyerek, antik kentin geçmişi ve bölgede sürdürülen arkeolojik çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Roma döneminin önemli yapılarından biri olan Hadrian Tapınağı, 2'nci yüzyıl Roma dönemi tapınakları arasında büyüklüğüyle dikkat çekiyor. Tapınakta gerçekleştirilen kazılarda ortaya çıkarılan 1 metre 90 santimetre çapındaki Korinth tipi sütun başlığı ise Roma İmparatorluğu sınırları içerisinde yapılmış en büyük tapınak sütun başlığı olarak biliniyor.

Hadrian Tapınağı'nın yanı sıra amfitiyatro, nekropol ve diğer anıtsal yapıların bulunduğu Kyzikos Antik Kenti, sahip olduğu tarihi mirasla yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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