Yüksekovalı gençler yaralı güvercini kurtardı

Yüksekovalı gençlerden örnek davranış: Yaralı güvercin kurtarıldı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde duyarlı bir grup genç, yaralı güvercini veterinere götürerek tedavisini yaptırdı.

Cengiz Topel Caddesi üzerinde akşam saatlerinde gezen duyarlı bir grup genç, yol ortasında yaralı duran bir güvercinle karşılaştılar. Yaralı güvercinin köpeklere yem olmaması için devreye giren gençler, kısa sürede kuşu yakalayarak veterinere götürdüler.

Yaralı güvercinin köpeklere yem olmaması için kurtardıklarını belirten Erhan İnanç, "Yolda yürürken yaralı bir güvercinin durduğunu gördük. Hemen kurtarmak için uğraştık ve en sonunda araba altında yakaladık. Şimdi de veterinere götürüyoruz ve ardında yeniden yaşam alanına buracağız" dedi.

Yaşanan anları gören vatandaşlar ise duyarlı davranışlarından dolayı gençleri tebrik ettiler.