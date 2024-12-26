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Yüksekova Devlet Hastanesi'nin Giriş Yolu Asfaltlandı

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Hakkari Valisi Ali Çelik'in talimatıyla Yüksekova Devlet Hastanesi'nin giriş yolunda genişletme ve asfaltlama çalışmaları başlatıldı. Hastane yolu sorununu ileten Yüksekova Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Selami Durna, emeği geçenlere teşekkür etti.

Yüksekova Devlet Hastanesi'nin yolu asfaltlandı

HAKKARİ - Hakkari Valisi Ali Çelik'in talimatıyla, Yüksekova Devlet Hastanesi'nin giriş yolunda genişletme ve asfaltlama çalışmaları başlandı.

Yüksekova Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Selami Durna'nın yaptığı girişimler sonucu, Hakkari Valisi Ali Çelik'in gerçekleştirdiği Yüksekova ziyaretleri sırasında hastane giriş yolundaki sorunu iletti. Hemen bunun üzerine Valin Ali Çelik ve beraberindekilerle yolu yerinde inceledi. Vali Çelik, hastane giriş yolunu vatandaşın daha rahat kullanımı için Hakkari İl Özel İdaresi'nin Yüksekova Şantiye Şefliğine talimat verdi. İl Özel İdaresinin ekipleri ise, yolun genişletilmesi ve asfaltlanma çalışmalarına başladı.

"Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz"

Önemli çalışmalardan biri de hastane yolu olduğunu belirten Başkan Durna, "Geçtiğimiz hafta Hakkari Valisi Ali Çelik bir takım ziyaretler gerçekleştirmek için Yüksekova'ya geldi. En son olarak Aksu köyünü ziyaret ederek vatandaşın sorun ve sıkıntılarını dinleyen valimize hastane yolunda yaşanan sıkıntıyı ilettik ve yerinde de inceledik. Bunu üzerine valimizin talimatıyla hastane yolunda çalışmalar başladı. Emeği geçen başta Hakkari Valisi Ali Çelik ve İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği ekiplerine teşekkür ediyoruz" dedi.

Yüksekova Devlet Hastanesi'nin Giriş Yolu Asfaltlandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK - Yerel
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