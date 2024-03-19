Yüksekova-Dağlıca karayolu ulaşıma kapandı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan sağanak yağışla beraber çökme meydana gelen Dağlıca karayolu ulaşıma kapatıldı. Dün başlayan sağanak yağış Hakkari ve ilçelerinde hayatı durma noktasına getirirken, bölgede birçok nokta selden etkilendi. İlçeye 50 kilometre uzaklıkta bulunan Dağlıca yolu çökme meydana gelirken, yol ekipler tarafından trafiğe kapatıldı. Bunun üzerine çökmenin meydana geldiği Dağlıca yolunda karayolları ekipleri çalışma başlattı.
Yüksekova- Dağlıca karayolu ulaşıma kapandı
HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan sağanak yağışla beraber çökme meydana gelen Dağlıca karayolu ulaşıma kapatıldı.
Dün başlayan sağanak yağış Hakkari ve ilçelerinde hayatı durma noktasına getirirken, bölgede birçok nokta selden etkilendi. İlçeye 50 kilometre uzaklıkta bulunan Dağlıca yolu çökme meydana gelirken, yol ekipler tarafından trafiğe kapatıldı. Bunun üzerine çökmenin meydana geldiği Dağlıca yolunda karayolları ekipleri çalışma başlattı.