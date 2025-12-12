Haberler

Yüksekova'da cuma namazı sonrası cemaate keledoş ikram edildi

Yüksekova'da cuma namazı sonrası cemaate keledoş ikram edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi, Yerli Malı Haftası kapsamında cuma namazı sonrası cemaate yöresel keledoş yemeği ikram etti. Etkinlik, yöre kültürünü sürdürmek ve genç nesillere aktarmak amacıyla gerçekleştirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından Yerli Malı Haftası kapsamında cuma namazı sonrası cemaate yöresel yemeklerden keledoş ikramı yapıldı.

Yüksekova Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi, Yeni Mahalle'de bulunan Mustafa Zeydan Camisi'nde cuma namazının ardından cemaate ve öğrencilere bölgenin geleneksel yemeği olan keledoş ikramında bulundu. Yüksekova Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Kenan Canan öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlik büyük ilgi gördü. Yerli Malı Haftası vesilesiyle yöre kültürünü yaşatmak, geleneksel yemekleri tanıtmak ve bu mirası yeni nesillere aktarmayı amaçladıklarını belirten Okul Müdürü Kenan Canan, şunları kaydetti:

"Yerli Malı Haftası'nın başlangıcında öğrencilerimizle birlikte Mustafa Zeydan Camisi'nde hutbemizi okuduk. Akabinde cami dışında yöremize ait keledoş yemeğini cemaatimize ikram ettik. Buradaki temel hedefimiz, yöresel yemeklerimizin tanıtılması ve gençlerimizin aile bağlarını güçlendirmek adına bu yemekleri evlerinde de yaparak geleneği sürdürmeleridir. Etkinliğimize katkı sunan tüm vatandaşlarımıza gönülden teşekkür ederim."

Cuma namazı için camide bulunan vatandaşlardan Adil Çobankaya ise Ankara'dan misafir olarak ilçeye geldiğini belirterek etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çobankaya, "Allah cumamızı kabul etsin. Ankara'dan misafir olarak geldim, Yüksekova'da cuma namazı kılmak nasip oldu. Burada halkın sıcaklığını ve hürmetini gördüm, çok memnun oldum. Aslen Ispartalıyım. Camide dağıtılan keledoş yemeğini tattım, gerçekten çok beğendim. Hatta evde hanıma götürmek için tekrar aldım. Allah razı olsun, cumanız mübarek olsun" ifadelerini kullandı.

Yüksekova'da Yerli Malı Haftası, yöresel tatların ikram edildiği bu tür etkinliklerle renklenirken, vatandaşlar da kültürel değerlerin yaşatılmasına yönelik bu faaliyete büyük ilgi gösterdi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Fotoğrafın arkasından kriz çıktı! Erdoğan'la Putin yan yanayken, Şerif ayrı oturdu

Erdoğan'la Putin yan yanayken, o ilginç bir nedenle ayrı oturmuş
İmamoğlu'nun İBB davasında hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

İşte İmamoğlu'nun İBB davasında hakim karşısına çıkacağı tarih
Asgari ücrette 2. toplantının tarihi belli oldu

Asgari ücrette 2. toplantının tarihi belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi

80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi
Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu

Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu
Güllü vefatından 3 gün önce 42 yıllık dostundan yardım istemiş: Bunlar beni öldürecek

Güllü vefatından 3 gün önce 42 yıllık dostundan yardım istemiş
Ailesini katletti! Kusursuz planını komşunun bebeğine izlettiği video bozdu

Kusursuz katliam planını komşunun bebeğine izlettiği video bozdu
80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi

80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi
Hadise sırt dekolteli elbisesiyle büyüledi! Herkes aynı şeyi söyledi

Sırt dekolteli elbisesiyle büyüledi! Herkes aynı şeyi söyledi
2 gün önce kaybolan kadının cansız bedeni çalılıkta bulundu

Günlerdir kayıp olan kadından acı haber geldi
Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi

Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi
Rakamı gören inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı

Rakamı görenler inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı
Ahmet Çakar serbest bırakıldı! İşte ilk sözleri

Defalarca hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında son karar
Ersoy'un 'Çok net bir siyasi operasyon' ifadesi AK Partili ismi küplere bindirdi

Hakimlik ifadesinde sarf ettiği cümle AK Partili ismi küplere bindirdi
DEM Parti İmralı heyetinden Bahçeli görüşmesi sonrası açıklama: Süreçte 2. aşamaya geçildi

Görüşme sonrası Buldan konuştu, Bahçeli "İmzamı atarım" dedi
Hastaneye kaldırılan ünlü komedyen Jeffrey Garcia'dan acı haber geldi

Hastaneye kaldırılmıştı! Ünlü komedyenden acı haber geldi
title