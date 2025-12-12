Yüksekova'da cuma namazı sonrası cemaate keledoş ikram edildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından Yerli Malı Haftası kapsamında cuma namazı sonrası cemaate yöresel yemeklerden keledoş ikramı yapıldı.

Yüksekova Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi, Yeni Mahalle'de bulunan Mustafa Zeydan Camisi'nde cuma namazının ardından cemaate ve öğrencilere bölgenin geleneksel yemeği olan keledoş ikramında bulundu. Yüksekova Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Kenan Canan öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlik büyük ilgi gördü. Yerli Malı Haftası vesilesiyle yöre kültürünü yaşatmak, geleneksel yemekleri tanıtmak ve bu mirası yeni nesillere aktarmayı amaçladıklarını belirten Okul Müdürü Kenan Canan, şunları kaydetti:

"Yerli Malı Haftası'nın başlangıcında öğrencilerimizle birlikte Mustafa Zeydan Camisi'nde hutbemizi okuduk. Akabinde cami dışında yöremize ait keledoş yemeğini cemaatimize ikram ettik. Buradaki temel hedefimiz, yöresel yemeklerimizin tanıtılması ve gençlerimizin aile bağlarını güçlendirmek adına bu yemekleri evlerinde de yaparak geleneği sürdürmeleridir. Etkinliğimize katkı sunan tüm vatandaşlarımıza gönülden teşekkür ederim."

Cuma namazı için camide bulunan vatandaşlardan Adil Çobankaya ise Ankara'dan misafir olarak ilçeye geldiğini belirterek etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çobankaya, "Allah cumamızı kabul etsin. Ankara'dan misafir olarak geldim, Yüksekova'da cuma namazı kılmak nasip oldu. Burada halkın sıcaklığını ve hürmetini gördüm, çok memnun oldum. Aslen Ispartalıyım. Camide dağıtılan keledoş yemeğini tattım, gerçekten çok beğendim. Hatta evde hanıma götürmek için tekrar aldım. Allah razı olsun, cumanız mübarek olsun" ifadelerini kullandı.

Yüksekova'da Yerli Malı Haftası, yöresel tatların ikram edildiği bu tür etkinliklerle renklenirken, vatandaşlar da kültürel değerlerin yaşatılmasına yönelik bu faaliyete büyük ilgi gösterdi. - HAKKARİ