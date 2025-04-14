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Yüksekova'da Yağmur Bulutları Evlerin Üzerine Çöktü

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde Esenyurt Mahallesi'nde yağan sağanak yağmur, TOKİ evlerinin üzerine çöken bulutların görüntüleriyle birlikte bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı. Meteoroloji uyarısı sonrası başlayan yağış, ilçede hayatı olumsuz etkiledi.

Yüksekova'da yağmur bulutlarının evlerin üzerine çökme anları cep telefonun kamerasında

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde Esenyurt Mahallesi'nde bulunan TOKİ evlerinin üzerine çöken yağmur bulutlarının görüntüleri bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.

Meteoroloji Müdürlüğü'nün hava durumu uyarısının ardından ilçede başlayan sağanak yağış, hayatı olumsuz yönde etkiledi.

İlçede sabah saatlerinde lapa lapa kar yağışının ardından öğlen saatlerinde yerini sağanak yağışa bıraktı.

Yağışın etkisiyle Esenyurt Mahallesi'nde bir vatandaşın cep telefonuna farklı bir manzara yansıdı.

Akşam saatlerinde Esenyurt Mahallesi'nde bulunan TOKİ evlerinin üzerine çöken yağmur bulutlarının görsel şöleni ise bir vatandaşın cep telefonuna saniye saniye yansıdı.

Öte yandan hava durumu tahminlerine göre, yağış Çarşamba gününe kadar devam edecek.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK - Yerel
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