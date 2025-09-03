Haberler

Yüksekova'da Mevlid Kandili Coşkusu

Yüksekova'da Mevlid Kandili Coşkusu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Mevlid Kandili, camilerde ve sokaklarda büyük bir coşkuyla kutlandı. Esnaflar Camisi'nde düzenlenen programa katılan vatandaşlar, dualar ederek birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirdi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Mevlid Kandili coşkusu camilerde ve sokaklarda hissedildi.

Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed'in (sallallahu aleyhi vesellem) dünyaya gelişinin yıl dönümü, tüm Türkiye'de olduğu gibi Yüksekova ilçesinde de büyük bir manevi atmosferle kutlandı. Namaz sonrası vatandaşlara yapılan gül, tatlı ve içecek ikramları, kandil gecesine ayrı bir güzellik kattı.

Yüksekova Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan Esnaflar Camisi, Mevlid Kandili programının merkezi oldu. İlçe müftülüğü görevlileri tarafından okunan Kur'an-ı Kerim ve ilahilerle başlayan program, Türkçe ve Kürtçe Mevlid-i Şerif'in okunmasıyla devam etti. Vatandaşlar, Peygamber sevgisinin dile geldiği bu manevi gecede hep birlikte dualar etti.

Akşam namazının ardından cami çıkışında vatandaşlara çeşitli ikramlar sunuldu. Dağıtılan güller, tatlılar ve özel olarak hazırlanan şerbetler, renkli görüntüler oluşturdu. Bu ikramlar, kandil sevincini ve birlik beraberlik ruhunu pekiştirdi.

Yüksekova Esnaflar Camii İmam Hatipi Halil Akdoğan, kandil gecesinin önemine vurgu yaparak, "Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem yeryüzüne teşrif etti. Bugün vesilesiyle Mevlid gecesinde bir araya geldik. Tüm Yüksekovalı kardeşlerimizin Mevlid Kandili'ni tebrik ediyorum" dedi.

Akdoğan, ikramların Peygamber sevgisini hatırlamak için yapıldığını belirterek, "Allah herkesin dualarını kabul etsin" temennisinde bulundu. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İstanbul'da Cumhuriyet Savcısı boğazı kesilerek öldürüldü

İstanbul'da Cumhuriyet Savcısı boğazı kesilerek öldürüldü
CHP'de Gürsel Tekin'in ardından bir ihraç talebi de Barış Yarkadaş'a

CHP'de kıyım! Gürsel Tekin'in ardından bir isim için daha ihraç talebi
Mısır 40 bin askeri sınıra yığdı! Özel kuvvetler hazır bekliyor

40 bin askeri sınıra yığdılar! Özel kuvvetler hazır bekliyor
81 ilde yapılan son seçim anketi: Zirvede kıyasıya bir rekabet var

81 ilde seçim anketi yapıldı, işte çıkan sonuç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kalması için her şey yapılıyor! Galatasaray'dan bomba Barış Alper kararı

Galatasaray'dan bomba Barış Alper kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.