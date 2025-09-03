Yüksekova'da Mevlid Kandili Coşkusu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Mevlid Kandili coşkusu camilerde ve sokaklarda hissedildi.

Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed'in (sallallahu aleyhi vesellem) dünyaya gelişinin yıl dönümü, tüm Türkiye'de olduğu gibi Yüksekova ilçesinde de büyük bir manevi atmosferle kutlandı. Namaz sonrası vatandaşlara yapılan gül, tatlı ve içecek ikramları, kandil gecesine ayrı bir güzellik kattı.

Yüksekova Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan Esnaflar Camisi, Mevlid Kandili programının merkezi oldu. İlçe müftülüğü görevlileri tarafından okunan Kur'an-ı Kerim ve ilahilerle başlayan program, Türkçe ve Kürtçe Mevlid-i Şerif'in okunmasıyla devam etti. Vatandaşlar, Peygamber sevgisinin dile geldiği bu manevi gecede hep birlikte dualar etti.

Akşam namazının ardından cami çıkışında vatandaşlara çeşitli ikramlar sunuldu. Dağıtılan güller, tatlılar ve özel olarak hazırlanan şerbetler, renkli görüntüler oluşturdu. Bu ikramlar, kandil sevincini ve birlik beraberlik ruhunu pekiştirdi.

Yüksekova Esnaflar Camii İmam Hatipi Halil Akdoğan, kandil gecesinin önemine vurgu yaparak, "Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem yeryüzüne teşrif etti. Bugün vesilesiyle Mevlid gecesinde bir araya geldik. Tüm Yüksekovalı kardeşlerimizin Mevlid Kandili'ni tebrik ediyorum" dedi.

Akdoğan, ikramların Peygamber sevgisini hatırlamak için yapıldığını belirterek, "Allah herkesin dualarını kabul etsin" temennisinde bulundu. - HAKKARİ