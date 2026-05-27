Yüksekova'da bayram namazında vatandaşlar camileri doldurdu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Kurban bayramın ilk gününde vatandaşlar bayram namazı için camileri doldurdu.

Tüm Türkiye'de olduğu Yüksekova ilçesinde heyecanla beklenen Kurban bayramında vatandaşlar namazda buluştu. Yüksekova'nın Merkez İhsaniye Camii İmam Hatip'i günün anlam ve önemine değinerek hadiselerle verdiği vaazdan sonra bayram namazı kılındı. Namazdan sonra cemaat birbirleriyle bayramlaşmasının ardından ilk ziyaretlerini yapmak için yakınlarının mezarlarına gitti. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı