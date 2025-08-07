Yüksekova'da Karanlık Cadde Uyarısı: Sakinlerden Yetkililere Çağrı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Su Deposu Caddesi'nde bir haftadır sokak lambalarının yanmaması, mahalle sakinlerinin tepkisini çekti. Özellikle akşam saatlerinde karanlığa gömülen cadde, hem yayalar hem de sürücüler için tehlike saçıyor.

"Tehlike büyüyor"

Gece saatlerinde oldukça işlek olan caddede, aydınlatma olmaması nedeniyle görüş mesafesi ciddi şekilde düşüyor. Mahalle sakinleri, bu durumun hem trafik kazalarına hem de olası güvenlik sorunlarına zemin hazırladığını belirtiyor. Vatandaşlar, karanlıkta kalmanın yarattığı risklere dikkat çekerek, bu durumun bir an önce çözülmesi gerektiğini vurguladı.

"Yetkililere çağrı"

Sorunun çözümü için yetkililere çağrıda bulunan mahalle halkı, can ve mal güvenliği için aydınlatma sorununun bir an önce giderilmesini talep ediyor. Yetkililerin konuya acil müdahale etmesi bekleniyor. - HAKKARİ