Yüksekova'nın Altınoluk Mahallesi Sakinleri İki Yıldır Süren Elektrik Kesintilerinden Yakınıyor

Güncelleme:
Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi'nde, mahalle sakinleri iki yıldır süregelen elektrik kesintilerinden şikayetçi. Yetersiz trafo ve sürek arızalar nedeniyle aileler ciddi mağduriyet yaşıyor, elektrik olmaması su ve sağlık hizmetlerini de etkiliyor.

(HAKKARİ) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi sakinleri iki yıldır süregelen elektrik kesintilerinden şikayet ediyor. Mahalle sakinleri, 50 haneye enerji sağlayan trafonun yetersiz olduğunu, şalterin gün içinde defalarca attığını ve başvurularına rağmen sorunun çözülmediğini ifade etti.

Yüksekova'nın Altınoluk Mahallesi sakinleri, yaptıkları açıklamada, mahallelerinde elektriklerin iki yıldır sıkça kesildiğini bildirdi.

Bu kişilerden Sabri Çakmak, şebekelerinin bağlı olduğu trafonun iki yıldır sürekli arızalandığını belirterek, "Defalarca müracaat etmemize rağmen kalıcı bir çalışma yapılmadı. Sadece dağıtım telleri değiştirildi ancak sorun giderilmedi, aksine şalter daha sık atmaya başladı" dedi.

Kesintilerin özellikle çocukları ve hastaları olumsuz etkilediğini vurgulayan Çakmak, "Çocuklarımız akşamları ders çalışamıyor. Her evde ışıldak ya da jeneratör yok. Yatalak ve solunum cihazına bağlı hastalarımız var. Elektrik kesildiğinde hayati risk oluşuyor" ifadelerini kullandı.

Şalteri çoğu zaman çocukların kaldırmak zorunda kaldığını söyleyen Çakmak, bunun ciddi tehlike yarattığını belirterek, "16-17 yaşındaki çocuklar şalteri kaldırıyor. Trafo açık, kablolar çıplak. Olası bir kazada sorumluluğu kim alacak?" diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Ayşe Çakmak ise sıkıntının sadece elektrikle sınırlı olmadığını belirterek, "Elektrik yoksa su da yok. Şebeke suyumuz ve kanalizasyonumuz bulunmuyor. Sondaj sistemi elektriğe bağlı. Beş dakika var, beş dakika yok; çok mağduruz" dedi.

Trafo kapasitesinin yetersizliğini anlatan Metin Çakmak da, "Tek bir trafo 50 haneye enerji sağlıyor, bazı evler trafoya iki kilometre uzaklıkta. Günde en az 50 kez şalter atıyor. Yan köyümüzde 60 haneye üç trafo var. Biz geçen kışı neredeyse karanlıkta geçirdik" ifadelerini kullandı.

Altınoluk Mahallesi sakinleri, altyapının güçlendirilmesi ve yeterli kapasitede yeni bir trafo kurulması için VEDAŞ başta olmak üzere ilgili kurumlardan acil ve kalıcı çözüm talep etti.

Kaynak: ANKA / Yerel
